Наводили авиаудары по позициям защитников: СБУ разоблачила двух агентов РФ в Донецкой области
Служба безопасности Украины задержала двух агентов РФ, которые корректировали авиаудары по позициям защитников в Донецкой области. Злоумышленники действовали под видом коммерческих поездок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Злоумышленники действовали под видом обычных коммерческих активностей, в частности, одна из фигуранток использовала торговлю продуктами для шпионской деятельности.
Краматорск
Один из задержанных - 41-летняя предпринимательница из Краматорска, которая во время поездок по территории громады шпионила для ФСБ, наблюдая за блокпостами и опорными пунктами украинских военных.
Фото: Служба безопасности Украины
Женщина также фиксировала геолокации объектов на Google-картах, чтобы передать их российским спецслужбам.
Славянск
Второй человек, 42-летний житель Славянска, работал на российскую военную разведку. Он осуществлял наблюдение за штаба и командными пунктами Сил обороны, а собранные координаты передавал через анонимные чаты в социальных сетях.
Фото: Служба безопасности Украины
Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступной деятельности. Согласно данным следствия, оба фигуранта пытались дискредитировать украинских защитников через публикации в Телеграмм-каналах.
СБУ сообщила задержанным о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Злоумышленники находятся под стражей и им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, недавно правоохранители задержали 14-летнюю девочку за попытку совершения теракта в Тернополе. Оккупанты завербовали подростка, чтобы взорвать ее вместе со взрывчаткой возле местного райуправления полиции. Россияне шантажировали девушку "откровенными" фото.
Кроме того, в центре Николаева прогремел взрыв во время тревоги днем 14 февраля. Тогда по меньшей мере два человека погибли, еще 8 получили ранения. Среди них - военные Центра противоминной деятельности. Позже выяснилось, что теракт в Николаеве устроили четверо подростков из Полтавской области.
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