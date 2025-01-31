Наводила удари по Херсону. СБУ затримала зрадницю

Що сталось

Згідно з даними слідства, основними цілями ворога були позиції українських воїнів. Для визначення координат росіяни залучили 44-річну місцеву безробітну. У поле зору ФСБ вона потрапила, коли публікувала прокремлівські коментарі в Telegram-канал.

Фото: СБУ затримала зрадницю, яка наводила удари по Херсону (t.me/SBUkr)

"Щоб виконати вороже завдання, фігурантка пішки обходила вулиці обласного центру та його околиці, приховано фотографувала пункти базування Сил оборони та наносила їхні локації на Google maps", - пише СБУ.

Зокрема зрадниця відслідковувала наслідки терористичних обстрілів й готувала звіти своїм кураторам.

СБУ затримала фігурантку "на гарячому", коли проводила дорозвідку поблизу військового об’єкта. На місці подій було вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Що загрожує

Зрадниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.