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Наводила ракети на пункти видачі гуманітарки. Жительку Харкова засудили до 15 років тюрми

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Харків, Середа 15 березня 2023 15:20
Наводила ракети на пункти видачі гуманітарки. Жительку Харкова засудили до 15 років тюрми Фото: Харків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Посадовиця одного з державних підприємств Харкова наводила російські ракети на пункти видачі гуманітарної допомоги. Її затримали та засудили до 15 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"За вказівкою агресора у період з 25 лютого до 9 березня минулого року вона збирала розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вона також передавала загарбникам координати місць масового перебування людей, у тому числі пунктів видачі гуманітарної допомоги в обласному центрі. Геолокації цивільних об’єктів потрібні були окупантам для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по інфраструктурі.

"Таким чином агресор намагався залякувати громадян та поширювати панічні настрої серед мирних жителів. Після ворожих повітряних атак зловмисниця виходила на місцевість для фіксації їхніх "результатів" та коригування повторних ударів", - додали в СБУ.

Жінка передавала інформацію через двох бойовиків, одного з яких вже ліквідували на східному напрямку України. Суд визнав жінку винною у державній зраді та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.

Нагадаємо, що в Україні до 12 років тюрми засудили російського кілера, який планував вбивство міністра оборони України Олексія Резнікова та начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Колишній проректор одного з вищих медичних навчальних закладів Києва співпрацював з окупантами та збирав інформацію про військовослужбовців ЗСУ. Його затримали та засудили до 15 років тюрми.

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