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Наводила ракеты на пункты выдачи гуманитарки. Жительницу Харькова приговорили к 15 годам тюрьмы

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Харьков, Среда 15 марта 2023 15:20
Наводила ракеты на пункты выдачи гуманитарки. Жительницу Харькова приговорили к 15 годам тюрьмы Фото: Харьков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Чиновница одного из государственных предприятий Харькова наводила российские ракеты на пункты выдачи гуманитарной помощи. Ее задержали и приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"По указанию агрессора в период с 25 февраля по 9 марта прошлого года она собирала разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны на территории региона", - говорится в сообщении.

Она также передавала захватчикам координаты мест массового пребывания людей, в том числе пунктов выдачи гуманитарной помощи в областном центре. Геолокации гражданских объектов потребовались оккупантам для проведения ракетно-артиллерийских обстрелов по инфраструктуре.

"Таким образом, агрессор пытался запугивать граждан и распространять панические настроения среди мирных жителей. После вражеских воздушных атак злоумышленница выходила на местность для фиксации их "результатов" и корректировки повторных ударов", - добавили в СБУ.

Женщина передавала информацию через двух боевиков, один из которых уже ликвидирован на восточном направлении Украины. Суд признал женщину виновной в государственной измене и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Напомним, что в Украине к 12 годам тюрьмы приговорили российского киллера, планировавшего убийство министра обороны Украины Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Бывший проректор одного из высших медицинских учебных заведений Киева сотрудничал с оккупантами и собирал информацию о военнослужащих ВСУ. Его задержали и приговорили к 15 годам тюрьмы.

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