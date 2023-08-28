Наводила "Гради" і "Шахеди" на Херсон. СБУ затримала російську агентку

Служба безпеки України затримала агентку РФ, яка протягом місяця наводила російські "Гради" і "Шахеди" на Херсон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними слідства, протягом останнього місяця жінка передавала агресору геолокації Сил оборони. Вона відстежувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначати їхню орієнтовну кількість і наявність військової техніки.
За її координатами російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, застосовуючи реактивні системи залпового вогню "Град" і дрони-камікадзе "Шахед". Усю зібрану розвідінформацію вона передавала агресору через месенджер у вигляді скриншотів карт з позначками об’єктів.
За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона. Вона зацікавила ворога своєю деструктивною активністю на прокремлівських інтернет-ресурсах, де залишала антиукраїнські коментарі.
Під час обшуку в агентки вилучено засоби зв’язку із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.
Агенти РФ в Україні
Нагадаємо, СБУ викрила у Києві посадовця страхової компанії, який працював на окупантів. Він вивідував інформацію про обстріли столичних ТЕЦ та передавав інформацію ворогу.
Також раніше у Краматорську затримали адвоката, який був агентом російської ФСБ і шпигував за українськими блокпостами.
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