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Наводил ракеты на школы Николаева: СБУ задержала российского агента

Фото: СБУ задержала российского агента, который наводил вражеские ракеты по школам Николаева (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Силовики в прифронтовых районах Николаевской области задержали агента военной разведки РФ. Он передавал врагу точные координаты школ города для так называемых "запугивающих" ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным правоохранителей, также злоумышленник собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге.

Установлено, что по его "наводке" в Николаеве разрушено и повреждено несколько объектов военной инфраструктуры и нанесен сокрушительный удар по двух школах.

При этом в целом с начала полн масштабного вторжения РФ в городе частично или полностью разрушены 3 вуза, 2 техникума и более 10 школ.

Как выяснили в СБУ, задержанного завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ.

Указано, что задержанный был активным участником дискуссий в многочисленных Telegram-каналах антигосударственного направления, где не скрывал своих антиукраинских взглядов и откровенно продвигал российские нарративы.

Правоохранители провели обыски по месту его жительства, где обнаружили мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским куратором.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ) УКУ.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Следствие продолжается.

Фото: СБУ задержала российского агента, который наводил вражеские ракеты по школам Николаева (ssu.gov.ua)

Напомним, что Николаев ежедневно страдает от обстрелов российских оккупантов. В частности, сегодня под утро враг ударил по окрестностям города.

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