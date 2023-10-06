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Навів удар по найбільшому ринку України. Інформатор ГРУ отримав тюремний термін

Харків, П'ятниця 06 жовтня 2023 17:13
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Навів удар по найбільшому ринку України. Інформатор ГРУ отримав тюремний термін Фото: інформатор ГРУ у Харківській області отримав тюремний термін (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Іван Носальський

Інформатор російського Головного розвідувального управління у Харківській області отримав 12 років тюрми. Він допомагав окупантам обстріляти найбільший ринок України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

"Реальний термін ув'язнення отримав інформатор Головного управління Генштабу Збройних сил Росії (відомого як ГРУ). Зловмисник коригував російські ракетно-артилерійські удари по місцях масового скупчення людей у Харкові", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

У СБУ уточнюють, що зловмисник, зокрема, допоміг росіянам вдарити по ринку "Барабашово" у Харкові, який є найбільшим торговельним закладом України.

Також інформатор російської розвідки збирав дані про місця розташування українських військових на території Харкова. Його цікавили локації укріпрайонів та маршрути руху підрозділів ЗСУ у напрямку східного фронту.

Його затримали ще у серпні минулого року під час проведення контрдиверсійних заходів у Харкові.

За інформацією Служби, зловмисник після початку повномасштабного вторгнення РФ "зливав" інформацію про ЗСУ у російський Телеграм-бот. Після цього його помітила воєнна розвідка РФ та запропонувала йому співпрацю.

Затримання навідників

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали російського навідника, який "полював" за бойовими машинами піхоти Bradley.

Також ми писали, що СБУ затримала "елітного" навідника російського ГРУ, який спостерігав за рухом українських військових у бік Бахмута.

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