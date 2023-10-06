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Навел удар по самому большому рынку Украины. Информатор ГРУ получил тюремный срок

Харьков, Пятница 06 октября 2023 17:13
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Навел удар по самому большому рынку Украины. Информатор ГРУ получил тюремный срок Фото: информатор ГРУ в Харьковской области получил тюремный срок (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Иван Носальский

Информатор российского Главного разведывательного управления в Харьковской области получил 12 лет тюрьмы. Он помогал оккупантам обстрелять самый большой рынок Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

"Реальный срок заключения получил информатор Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (известного как ГРУ). Злоумышленник корректировал российские ракетно-артиллерийские удары по местам массового скопления людей в Харькове", - сказано в сообщении правоохранителей.

В СБУ уточняют, что злоумышленник, в частности, помог россиянам ударить по рынку "Барабашово" в Харькове, который является самым большим торговым заведением Украины.

Также информатор российской разведки собирал данные о местах расположения украинских военных на территории Харькова. Его интересовали локации укрепрайонов и маршруты движения подразделений ВСУ в направлении восточного фронта.

Его задержали еще в августе прошлого года во время проведения контрдиверсионных мероприятий в Харькове.

По информации Службы, злоумышленник после начала полномасштабного вторжения РФ "сливал" информацию о ВСУ в российский Телеграм-бот. После этого его заметила военная разведка РФ и предложила ему сотрудничество.

Задержание наводчиков

Напомним, недавно правоохранители задержали российского наводчика, который "охотился" за боевыми машинами пехоты Bradley.

Также мы писали, что СБУ задержала "элитного" наводчика российского ГРУ, который наблюдал за движением украинских военных в сторону Бахмута.

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