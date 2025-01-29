Навіть завод закриють: Audi знімає з виробництва електричний кросовер Q8 E-Tron

Серед названих причин припинення виробництва повнорозмірного електричного кросовера – суттєве скорочення попиту та моральна застарілість моделі.

Працівники та керівництво нещодавно погодили "соціальний план", який влаштував обидві сторони. Німецький автовиробник не вдавався в подробиці, але зазначив, що на додаток до добровільних бонусів компанії, про які вже було оголошено, соціальний план включає багато інших заходів підтримки, які відкриті для всіх співробітників.

"Я дуже радий, що, незважаючи на важкі переговори, ми змогли досягти справедливого врегулювання для співробітників. Врешті-решт усі зосередилися на головному та поставили працівників у центр своїх дій", - заявив генеральний директор Audi Brussels Томас Богус.