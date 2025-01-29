Даже завод закроют: Audi снимает с производства электрический кроссовер Q8 E-Tron

Среди названных причин прекращения производства полноразмерного электрического кроссовера - существенное сокращение спроса и моральная устарелость модели.

Работники и руководство недавно согласовали "социальный план", который устроил обе стороны. Немецкий автопроизводитель не вдавался в подробности, но отметил, что в дополнение к добровольным бонусам компании, о которых уже было объявлено, социальный план включает много других мер поддержки, которые открыты для всех сотрудников.

"Я очень рад, что, несмотря на трудные переговоры, мы смогли достичь справедливого урегулирования для сотрудников. В конце концов все сосредоточились на главном и поставили работников в центр своих действий", - заявил генеральный директор Audi Brussels Томас Богус.