Навіть вдома. Військових будуть перевіряти на наркотики та алкоголь по-новому

Так, Рада прийняла Закон про внесення змін до Кримінального кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці. Його вже підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук.

Даний документ передбачає перевірку військовослужбовців, у разі, якщо є підстави вважати, що вони в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Під перевірку підпадають:

військовозобов'язані та резервісти під час зборів;

військовослужбовці.

Де можуть перевіряти військових:

на вулицях;

у закритих спортивних спорудах;

у скверах та парках;

у всіх видах громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення);

в заборонених законом інших місцях.

Огляд на алкогольне, наркотичне чи інше сп'яніння може проводитись лише посадовою особою, уповноваженою на те начальником органу управління Військової служби правопорядку ЗСУ або командиром (начальником) військової частини чи іншого військового формування, а також правоохоронного органу спеціального призначення у разі знаходження військових у частині або під час виконання військових обов’язків. Огляд проводиться з використанням спеціальних технічних засобів та тестів.

У разі незгоди на проведення огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого або у разі незгоди з його результатами, огляд проводиться в закладах охорони здоров’я. Перелік закладів охорони здоров’я, яким надається право проведення огляду особи затверджується управліннями охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. Проведення огляду в інших закладах забороняється.

Яке передбачено покарання: