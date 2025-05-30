Навіть Новоросійськ не рятує: Плетенчук пояснив, чому РФ боїться за власний флот

Після початку повномасштабного вторгнення російські кораблі важко уявити неподалік Одеси чи українського узбережжя.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
За його словами, росіяни зараз не вважають безпечною навіть воєнну гавань в Новоросійську, особливо після того, як були вимушені покинути свою основну базу в Севастополі.
Ситуація, яка зараз є в морі, каже сама за себе - локація, яка є для них відносно захищеною (не можу назвати її безпечною, бо вони самі її такою не вважають) - це Новоросійськ. Але кожної більш-менш серйозної повітряної тривоги вони виходять з воєнної гавані, щоб не потрапити під удар. При чому в морі вони знаходитися теж не можуть, тому що там можна зустрітися з морськими дронами", - розповів Плетенчук.
Новоросійськ - один із ключових портів Росії на Чорному морі, розташований у Краснодарському краї. Це найбільший за обсягами вантажообігу морський порт Російської Федерації та один з найбільших у Європі. Через нього проходить значна частина експорту російської нафти, зерна, металопродукції та інших сировинних товарів. Порт має стратегічне значення для економіки РФ, оскільки забезпечує вихід на міжнародні торговельні маршрути і є важливим вузлом енергетичної інфраструктури, зокрема трубопроводу КТК (Каспійський трубопровідний консорціум).
Останніми роками Новоросійськ набув і військово-політичного значення. Через нього здійснюється логістика для Чорноморського флоту РФ, а також транспортування військової техніки та озброєння, зокрема в умовах війни проти України.
Нагадаємо, у ніч на 3 травня в Новоросійську пролунали вибухи через атаку дронів.
Місцеві канали РФ писали про комбіновану атаку по Новоросійську. Як зазначали, російські військові знищували безекіпажні катери та безпілотники, які надходили кількома хвилями.
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