Навіть за найгіршого сценарію, блекаут в Україні може бути лише на кілька годин, - нардеп

"Якщо мета ворога буде продовжена і вони захочуть в якийсь блекаут Україну занурити, вони можуть великими силами досягати якихось короткострокових цілей. Можна припустити якийсь найгірший сценарій, що буде блекаут, він не буде довготривалий. Він може бути короткочасним, на кілька годин", - сказав Нагорняк.

За його словами, у разі блекауту енергетикам потрібно буде певний проміжок часу, аби провести регламентні роботи й запустити атомні електростанції. І це може зайняти декілька годин.

"Тому глобально для нашої країни вони не принесуть якоїсь тотальної небезпеки. Але якихось незручностей можуть зробити", - додав нардеп.