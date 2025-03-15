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Навіть якщо зупинять допомогу. Скільки українців хочуть продовжувати боротися з окупантом

Субота 15 березня 2025 10:59
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Навіть якщо зупинять допомогу. Скільки українців хочуть продовжувати боротися з окупантом Фото: Українці впевнені в здатності продовжувати боротьбу без допомоги США (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Катерина Гончарова

Більшість українців впевнені у здатності продовжувати боротьбу. Зокрема, навіть якщо США скоротять або припинять допомогу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла соціологиня і засновниця Gradus Research Євгенія Близнюк.

Нові дані дослідження свідчать, що значна частина українців впевнена у здатності продовжувати боротьбу, навіть якщо США скоротять або припинять військову допомогу. Це відображає зростання національної впевненості та зміну сприйняття війни в Україні.

За словами експерта, такий настрій зумовлений сприйняттям війни як екзистенційної боротьби за саме існування українського народу. Жорстокі дії Росії на тимчасово окупованих територіях, масові вбивства і страти, стали каталізатором для формування стійкої впевненості у необхідності боротьби.

"Тож у свідомості українців іншого шляху, окрім як боронитися, немає.", - зазначиал Євгенія Близнюк.

Додатково, висока довіра до Збройних сил України, які з початку війни утримують лідерство в рейтингах довіри, також позитивно впливає на загальний рівень впевненості.

Зміцненню цього відчуття сприяє зростання внутрішнього виробництва зброї та військової техніки, а також очікування збільшення підтримки з боку європейських країн.

Призупинення постачання допомоги США та України

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США призупинили постачання озброєння та обмін розвідувальними даними з Україною.

Зокрема, минулого тижня в Польщі повідомили, що постачання військової допомоги через місцевий хаб було припинено. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск тоді назвав ситуацію "серйозною".

Нормалізувати постачання допомоги та відновити обмін розвідувальною інформацією вдалося після тривалих переговорів між США та Україною, які відбулись 11 березня в Саудівській Аравії.

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