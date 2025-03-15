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Даже если остановят помощь. Сколько украинцев хотят продолжать бороться с оккупантом

Суббота 15 марта 2025 10:59
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Даже если остановят помощь. Сколько украинцев хотят продолжать бороться с оккупантом Фото: Украинцы уверены в способности продолжать борьбу без помощи США (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Катерина Гончарова

Большинство украинцев уверены в способности продолжать борьбу. В частности, даже если США сократят или прекратят помощь.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала социолог и основательница Gradus Research Евгения Близнюк.

Новые данные исследования свидетельствуют, что значительная часть украинцев уверена в способности продолжать борьбу, даже если США сократят или прекратят военную помощь. Это отражает рост национальной уверенности и изменение восприятия войны в Украине.

По словам эксперта, такой настрой обусловлен восприятием войны как экзистенциальной борьбы за само существование украинского народа. Жестокие действия России на временно оккупированных территориях, массовые убийства и казни, стали катализатором для формирования устойчивой уверенности в необходимости борьбы.

"Поэтому в сознании украинцев другого пути, кроме как защищаться, нет.", - отметила Евгения Близнюк.

Дополнительно, высокое доверие к Вооруженным силам Украины, которые с начала войны удерживают лидерство в рейтингах доверия, также положительно влияет на общий уровень уверенности.

Укреплению этого ощущения способствует рост внутреннего производства оружия и военной техники, а также ожидания увеличения поддержки со стороны европейских стран.

Приостановка поставок помощи США и Украины приостановлена

Напомним, ранее стало известно, что США приостановили поставки вооружения и обмен разведывательными данными с Украиной.

В частности, на прошлой неделе в Польше сообщили, что поставки военной помощи через местный хаб были прекращены. Премьер-министр Польши Дональд Туск тогда назвал ситуацию "серьезной".

Нормализовать поставки помощи и возобновить обмен разведывательной информацией удалось после длительных переговоров между США и Украиной, которые состоялись 11 марта в Саудовской Аравии.

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