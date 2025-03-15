Даже если остановят помощь. Сколько украинцев хотят продолжать бороться с оккупантом

Большинство украинцев уверены в способности продолжать борьбу. В частности, даже если США сократят или прекратят помощь.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала социолог и основательница Gradus Research Евгения Близнюк.

Новые данные исследования свидетельствуют, что значительная часть украинцев уверена в способности продолжать борьбу, даже если США сократят или прекратят военную помощь. Это отражает рост национальной уверенности и изменение восприятия войны в Украине.

По словам эксперта, такой настрой обусловлен восприятием войны как экзистенциальной борьбы за само существование украинского народа. Жестокие действия России на временно оккупированных территориях, массовые убийства и казни, стали катализатором для формирования устойчивой уверенности в необходимости борьбы.

"Поэтому в сознании украинцев другого пути, кроме как защищаться, нет.", - отметила Евгения Близнюк.

Дополнительно, высокое доверие к Вооруженным силам Украины, которые с начала войны удерживают лидерство в рейтингах доверия, также положительно влияет на общий уровень уверенности.

Укреплению этого ощущения способствует рост внутреннего производства оружия и военной техники, а также ожидания увеличения поддержки со стороны европейских стран.