Навіть Google не знає. Унікальна зброя, ППО та зв'язок: розбір нової військової допомоги від США

Учора, 4 квітня 2023 року, Сполучені Штати Америки (США) оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 2,6 млрд. доларів. Від попередніх його відрізняє широка номенклатура боєприпасів, а також наявність експериментальних засобів проти дронів-камікадзе.

Вміст пакету

Пакет оборонної допомоги на 2,6 млрд доларів складається з двох частин. Перша - на 500 млн доларів у рамках програми президентських гарантій. Тобто це зброя, яка поставлятиметься безпосередньо зі складів.

До цього блоку увійдуть:

боєприпаси для ЗРК Patriot

боєприпаси для систем HIMARS

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси

120-мм міни для мінометів

120-мм та 105-мм боєприпаси для танків

25-мм боєприпаси

ракети TOW

близько 400 гранатометів та 200 тисяч боєприпасів

11 тактичних машин для евакуації техніки

61 важкий паливозаправник

10 вантажівок та тралів для перевезення важкої техніки

Друга частина - на 2,1 млрд доларів - припала на програму Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Тут озброєння та техніка замовляються у виробника. Відповідно, поставки займають більше часу.

Як зазначили у Пентагоні, сюди також увійдуть боєприпаси до різних систем, зокрема протиповітряної оборони. Але найцікавіше - це експериментальні засоби ураження дронів-камікадзе.

Повний перелік виглядає так:

ракети до комплексів ППО NASAMS

дев'ять "ган-траків" з 30-мм гарматами для боротьби з БПЛА

10 мобільних антидронових ракетних комплексів c-UAS з лазерним наведенням

три радари повітряного спостереження

зенітні боєприпаси, артилерійські снаряди, ракети до РСЗВ "Град"

120-мм боєприпаси для танків

протитанкові комплекси Javelin та ракети до них

високоточні боєприпаси для авіації

близько 3600 одиниць стрілецької зброї та 23 млн набоїв

8 важких та 105 інших бензовозів

системи броньованих мостів

вантажівки та 10 тралів для перевезення важкої техніки

захищене обладнання, термінали супутникового зв'язку SATCOM

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий пакет - це "те, що треба". Цікавий також пункт із додатковими боєприпасами для Patriot. Особливо на тлі новин про те, що США прискорять поставки зенітно-ракетного комплексу, а перші 65 українських військових уже опанували його.

Фото: США виділяють додаткові ракети для Patriot, хоча офіційно в Україні ще немає цих систем (GettyImages)

Військовий експерт Владислав Селезньов наголошує, що ракети для Patriot знімуть із зберігання на складах і швидко передадуть Україні.

"Чи вже прийшли ЗРК Patriot, інформації про це немає. Але те, що вони потребуватимуть величезної кількості ракет, коли заступлять на бойове чергування, це очевидно", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Наявність паливозаправників, тралів для важкої техніки та броньованих мостів говорить про можливу підготовку логістики для танків Challenger 2 та Leopard 2. Оскільки українські трали розраховані на вагу лише до 50 тонн. Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю ERR заявив, що німецькі "леопарди" можуть з'явитися на полі бою у квітні-травні.

Водночас, акцент на різних боєприпасах в американському пакеті свідчить про те, що США вже оплатили виробництво і поставки великих партій. Російсько-українська війна - це насамперед війна артилерії. Снаряди потрібні у величезній кількості вже зараз. А на тлі планів щодо контрнаступу їх треба ще більше.

Експериментальна зброя

Новий пакет військової допомоги включає ракетні комплекси c-UAS у кількості 10 одиниць. Як пише профільний портал Defense One, це експериментальна платформа, яка допоможе збивати дрони іранського виробництва. І у відкритих джерелах про неї майже немає інформації.

Видання зазначає, що армія США у січні проводила конкурс у пошуках системи для боротьби саме з "Шахедами". І представник державного підрядника SAIC ще минулого тижня анонсував поставку 10 комплексів Україні.

З жовтня 2022 року російські війська використовують Shahed-136 не лише проти Збройних сил України, а й атакують енергетичну інфраструктуру. Україна збила багато таких безпілотників. Їхня вартість оцінюється в 20 000 доларів за одиницю, тоді як для їх знищення доводилося використовувати в тому числі ракети вартістю 500 000 доларів.

За словами віце-президента армійського підрозділу SAIC Грега Фортьє, ракети для комплексів коштують менше ніж 30 000 за одиницю. Офіційної інформації про те, що Україна отримає саме ці системи, наразі немає. Але опосередковані дані підтверджують таку інформацію. Зокрема, переможець має поставити їх упродовж 1-3 місяців. Приблизно стільки пройшло між січневим конкурсом та новиною про передачу комплексів.

Системи виробництва SAIC використовують ракети BAE APKWS із лазерним наведенням. У ході випробувань вони показали 100% результат влучання в ціль. Мобільні комплекси здатні виявити безпілотник на відстані близько 10 км. і збити його на відстані близько 5 км.

Крім того, система включає кулеметну установку і засоби радіоелектронної боротьби. Останні здатні перехопити контроль за комерційними безпілотниками типу DJI, які застосовуються російськими та українськими військами.

У ході випробувань найкращі результати показали комплекси від SAIC та Invariant. Гендиректор Invariant Девід Андерсон заявив, що йому невідомо, чи є їхня система частиною оголошеного пакету для України.

У тому, що українські війська матимуть експериментальну зброю, вже немає нічого дивного. Військовий експерт Владислав Селезньов наголошує: нинішня війна - це, в тому числі, полігон для новітніх систем озброєння. Наприклад, дрони Switchblade 300, за заявами виробника, нібито здатні творити дива. Але при їх застосуванні виявилося, що вони не є настільки високоточними.

"Я думаю, що системи c-UAS, швидше за все, - це спроба перевірити новий тип озброєнь у реальних бойових умовах. Щоб за результатами було розуміння, чи вони ефективні взагалі", - додав він у коментарі РБК-Україна.

Антидронові ган-траки

Твердження про випробування в реальних умовах справедливі і для ще одного пункту - так званих "ган-траків" (gun truck). У тому числі тому, що про них немає детальної інформації.

Відомо, що йдеться про бойові модулі, які встановлюються на вантажні автомобілі. Згадка про 30-мм калібр дає уявлення про те, що швидше за все це автоматична гармата Mk 44 Bushmaster II з програматором боєприпасів.

У той же час програмований підрив для знищення дронів є одним із найкращих за ефективністю - він дозволяє кількома боєприпасами гарантовано збивати безпілотники.

Зазначимо, що схожа концепція реалізована в німецькому комплексі Skynex. Докладніше про ці системи - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Натяк на збіднений уран?

Коментуючи військовий пакет, представник Міноборони США вчора наголосив, що у списках є 120-мм танкові снаряди. Призначені не лише для Abrams, але й для інших танків західного зразка.

"Вони підтримуватимуть новосформовані бронетанкові батальйони України, а також передані США танки Abrams", - уточнив він на брифінгу.

Зазначимо, британські Challenger 2 та німецькі Leopard 2 вже прибули до України. І раніше в Лондоні говорили про плани передати снаряди зі збідненим ураном.

Докладніше про це - у матеріалі "Вбивці танків. Головне про "уранові снаряди" для ЗСУ та чому у росіян істерика".

Примітно, що стандартним бронебійним підкаліберним боєприпасом Abrams є снаряди типу M829, в яких теж використовується збіднений уран. Але не факт, що Україна отримає саме їх. По-перше, у березні у Пентагоні заперечували таку можливість. По-друге, снаряди з урановими сердечниками далеко не у пріоритеті.

"Ми бачили нервову реакцію росіян на це питання. Але я не думаю, що тут і зараз наші американські партнери орієнтуватимуться саме на цей вид боєприпасів. Оскільки в комплекті для будь-якого танка є і осколкові, і осколково-фугасні снаряди. Чи важлива позиція, що нам потрібні обов'язково із сердечником із збідненого урану? Ні", - сказав у коментарі РБК-Україна Владислав Селезньов.

Надійний зв'язок

Окрім зброї, новий пакет передбачає передачу терміналів SATCOM та послуги супутникового зв'язку. Це система, яка використовується збройними силами США, Канади та Австралії.

Термінали встановлюються у тому числі на кораблях, підводних човнах, в органах управління ядерними силами тощо. Пентагон не розкриває характеристик терміналів SATCOM, які отримає Україна.

Докладніше про цю систему - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Україна вже отримувала термінали SATCOM у грудні 2022 року. Причому на тлі новин про проблеми із роботою Starlink у зоні бойових дій. Тоді ж у Пентагоні говорили, що SATCOM здатна забезпечити надійний зв'язок у критичний момент.

У березні The Economist з посиланням на джерела в українській розвідці писав , що на Starlink встановлено геоблоки, які не дозволяють працювати не лише на окупованих територіях, а й над водою. Зокрема, коли, наприклад, приймач встановлений на човні та рухається зі швидкістю понад 100 км/год.

Експерт Владислав Селезньов наголошує, що SATCOM не є заміною Starlink. Просто партнери допомагають Україні збільшити можливості резервних каналів. І чим більше буде резервних можливостей для сталого та безперебійного зв'язку, тим краще.