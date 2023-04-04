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Зеленський про новий пакет військової допомоги від США: нададуть те, що потрібно

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Київ, Вівторок 04 квітня 2023 22:58
Зеленський про новий пакет військової допомоги від США: нададуть те, що потрібно Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки включили до нового пакету військової допомоги потрібне Україні озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"США надають пакет оборонної підтримки на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Боєприпаси для HIMARS, для ППО, для артилерії - те, що потрібно", - наголосив Зеленський.

Він також подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу та кожному американцю за таку допомогу.

Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, США анонсували новий пакет на 2,6 мільярда доларів.

Також ми писали, що у США скоро планують розпочати навчання українських військових на танках Abrams.

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