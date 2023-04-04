Зеленський про новий пакет військової допомоги від США: нададуть те, що потрібно
Сполучені Штати Америки включили до нового пакету військової допомоги потрібне Україні озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"США надають пакет оборонної підтримки на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Боєприпаси для HIMARS, для ППО, для артилерії - те, що потрібно", - наголосив Зеленський.
Він також подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу та кожному американцю за таку допомогу.
Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, США анонсували новий пакет на 2,6 мільярда доларів.
Також ми писали, що у США скоро планують розпочати навчання українських військових на танках Abrams.
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