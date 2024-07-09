Навіщо водії закривають шини від сонця: кілька важливих порад

Білий колір автомобілів, навіси для паркування, козирки над лобовим склом, хутро на кермі і затулені картоном колеса запаркованих машин – кожен, хто бував у спекотних країнах Африки і Південної Азії, міг бачити такі характерні тамтешні особливості. І якщо з більшістю цих атрибутів все зрозуміло, то закриті колеса викликають подив: для чого?

Гума проти ультрафіолету

Водії деяких далеких країн затуляють свої шини через побоювання, що гума покришок достроково вийде з ладу. В принципі, підстави для таких міркувань є. Гума боїться ультрафіолетового випромінювання, яке є складовою сонячного світла. Ультрафіолет руйнує цей матеріал, і в давні часи шини страждали від яскравого сонця: їхній поверхневий шар розсихався і вкривався сіткою дрібни тріщин. Через нетривалий час це могло призвести до руйнування боковини і виходу шини з ладу.

Проте, в наш час хіміки навчилися захищати будь-яку гуму від передчасного старіння, додаючи спеціальні компоненти до її складу. Та й не забувайте, що ультрафіолетовий спектр у сонячних променях особливо активний не в європейських широтах, а набагато південніше: що ближче до екватора, то вище рівні УФ-випромінювання. І тривалість безхмарної погоди теж має значення, адже УФ-випромінювання найактивніше при безхмарному небі.

Чи бояться шини сонця

Так, бояться, але не настільки, щоб нам було треба затуляти їх картоном. Коли вже говорити про швидке старіння гуми від сонячного світла, то потрібно насамперед мати на увазі зимові шини, до складу яких входить набагато більший відсоток натуральних компонентів (каучуку, олій та ін.) – а саме вони страждають від сонця насамперед. Між іншим, саме з цієї причини зимові покришки не варто нагрівати вище 50 градусів.

Як захистити шини від сонця

Для повної впевненості і надійного збереження поверхневого шару шин їх можна обробити одним з спеціальних засобів для догляду за гумою. Але зверніть увагу – йдеться про препарат саме для захисту, а не для надання чорного кольору. Подібні серйозні засоби є в каталогах провідних компаній – постачальників автохімії. Вони призначені для періодичної обробки взагалі усіх гумових виробів автомобіля – ущільнювачів дверей та вікон, кантів навколо скла, декоративних накладок на кузові, щоби гума не вицвітала, не всихала і не розтріскувалася.

Коротко

Взагалі, всі більш-менш якісні сучасні шини додаткового захисту від ультрафіолету не потребують, навіть за теперішнього глобального потеплення – принаймні, в умовах європейського клімату. Але якщо ви спекотного дня обираєте місце для тривалого паркування, пошукайте клаптик землі, який буде в тіні або під дахом. Так буде краще всьому автомобілю, адже надмірний нагрів в теорії прискорює старіння не тільки гуми, але й багатьох інших конструкційних матеріалів.