Зачем водители закрывают шины от солнца: несколько важных советов

Белый цвет автомобилей, навесы для парковки, козырьки над лобовым стеклом, мех на руле и заслоненные картоном колеса запаркованных машин – каждый, кто бывал в жарких странах Африки и Южной Азии, мог видеть такие характерные особенности. И если с большинством этих атрибутов все понятно, то закрытые колеса вызывают удивление: зачем?

Резина против ультрафиолета

Водители некоторых дальних стран прикрывают свои шины из-за опасений, что резина покрышек досрочно выйдет из строя. В принципе, основания для таких рассуждений есть. Резина боится ультрафиолетового излучения, составляющего солнечного света. Ультрафиолет разрушает этот материал, и в древние времена шины страдали от яркого солнца: их поверхностный слой рассыхался и покрывался мелкой сеткой трещин. Спустя непродолжительное время это могло привести к разрушению боковины и выходу шины из строя.

Тем не менее, в настоящее время химики научились защищать любую резину от преждевременного старения, добавляя специальные компоненты в ее состав. Да и не забывайте, что ультрафиолетовый спектр в солнечных лучах особенно активен не в европейских широтах, а гораздо южнее: чем ближе к экватору, тем выше уровни УФ-излучения. И продолжительность безоблачной погоды тоже имеет значение, ведь УФ-излучение самое активное при безоблачном небе.

Боятся ли шины солнца

Да, боятся, но не настолько, чтобы нам было нужно заслонять их картоном. Если уж говорить о быстром старении резины от солнечного света, то нужно, прежде всего, иметь в виду зимние шины, в состав которых входит гораздо больший процент натуральных компонентов (каучука, масел и др.) – а именно они страдают от солнца прежде всего. Между тем именно по этой причине зимние покрышки не стоит нагревать выше 50 градусов.

Как защитить шины от солнца

Для полной уверенности и надежного сохранения поверхностного слоя шин их можно обработать одним из специальных средств по уходу за резиной. Но обратите внимание – речь идет о препарате именно для защиты, а не для придания черного цвета. Подобные серьезные средства присутствуют в каталогах ведущих компаний – поставщиков автохимии. Они предназначены для периодической обработки вообще всех резиновых изделий автомобиля – уплотнителей дверей и окон, кантов вокруг стекла, декоративных накладок на кузове, чтобы резина не выцветала, не засыхала и не растрескивалась.

Кратко

Вообще, все более-менее качественные современные шины в дополнительной защите от ультрафиолета не нуждаются, даже при нынешнем глобальном потеплении – по крайней мере, в условиях европейского климата. Но если вы жаркий день выбираете место для длительной парковки, поищите клочок земли, который будет в тени или под крышей. Так будет лучше всему автомобилю, ведь чрезмерный нагрев в теории ускоряет старение не только резины, но и многих других конструкционных материалов.