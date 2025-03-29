Навіщо водії перекачують шини: чим це може допомогти та заважити у дорозі

Перевищення тиску в шинах – популярний водійський прийом, але дивно, що використовують його з різною метою. Розберемося, як надмірно тверді колеса насправді впливають на поведінку автомобіля.

Певно, кожен автомобіліст знає, що коли перекачати шини на кілька зайвих одиниць, машина їстиме менше пального. І це не єдиний позитив, який небайдужі автомобілісти приписують перекачаним колесам. І справді спокусливо, чи не так – одним тільки накачуванням шин зменшити витрати на пальне? Проте навіть коли це так, у кожної медалі є свій зворотній бік.

Тверді колеса – менша витрата?

Досвідчені водії звісно помічали, що колесо, яке менше зминається у нижній частині боковини, котиться по дорозі набагато легше. Підтверджують це і інструментальні випробування, але за однієї умови: підвищення тиску має сенс тільки коли воно складає не менш як 0,5 атм. Додання 0,1 - 0,2 атм знижує опір коченню хоч і знижує, але на мізерну величину.

Що дає підвищення тиску в шинах

Зниження витрати пального. Економія складає невелику цифру, близько 1,5%. І стосується цей ефект економії тільки в певному діапазоні середніх швидкостей, адже на швидкості понад 80 – 90 км/год найбільша частка пального витрачається на боротьбу з опором повітрю, а не коченню;

Покращення динаміки автомобіля. Менший опір коченню, певна річ, поліпшує прискорення машини. Проте як і в першому пункті, відсоток приросту динаміки невеликий і межує з похибкою вимірів;

Кращий захист для шини и диска. Ризик розрубати шину та погнути колісний диск на вибоїнах буде менший. Якщо шина буде більш твердою, вона менше зминається при ударах о нерівності, відтак, при зім’ятій шині колісний диск не дістане до асфальта і боковина шини не буде розрубана.

Мінуси перекачаних шин

Удосконалень без недоліків не буває, тим більше якщо тюнінг не ухвалений автовиробником.

Погіршення комфорту. Природньо, що твердіше колесо менше поглинає поштовхи та вібрації від дороги і краще передає їх на кузов. Додаткові струшування супроводжують будь-які експерименти з тиском повітря у шинах – принаймні, коли його буде перевищено на пів-атмосфери і більше.

Скорочення довговічності ходової. Конструктори розраховують характеристики підвіски та рульового управління на певну жорсткість коліс. Відтак, на надто жорстких шинах усі поштовхи, удари та вібрації від дороги передаються на деталі ходової. І не дивно, що вони передчасно зношуються. Йдеться в першу чергу про підшипники маточин, кульові опори, шарнірні стойки стабілізаторів, шарніри кермової трапеції, сайлентблоки, втулки важелів. Звісно, можна організувати детальні розрахунки, але дуже схоже, що заміна деталей ходової обійдеться дорожче вищезгаданих 1,5 відсотка зекономленого пального.

Шина зношується швидше. Нештатний тиск у шині спотворює пляму контакту колеса з дорогою. Тобто кожне колесо спиратиметься на дорогу через зменшену площу протектора, і значить, протектор цей буде зношуватися прискорено і нерівномірно, з "лисою" зоною по центру доріжки протектора.

Гірша керованість. Оскільки згадана пляма контакту протектора з дорогою буде не такою (фактично меншою), як її запрограмували конструктори, автомобіль буде керуватись не так, як слід. Тобто на перекачаному колесі машина гірше керується і не так надійно тримається заданого курсу. Гальмівний шлях буде більшим, особливо у дощову погоду.



Коротко

Хоча позитивний вплив збільшеного тиску в шинах і невеликий, але він є. І якщо ваше авто експлуатується саме в тих умовах, де ті плюси мають значення, зазначений метод є сенс використовувати. Не забуваючи при тому і про негативні прояви, точніше, про їх корекцію під час руху – шляхом підвищеної акуратності під час керування.

При підготовці статті були використані матеріали Rosava та Nokian Tyres.