ua en ru
Пн, 16 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Навіщо "Укрпошта" продає ковбасу і як на цьому заробляє листоноша: що каже Смілянський

Україна, Понеділок 16 лютого 2026 13:15
UA EN RU
Навіщо "Укрпошта" продає ковбасу і як на цьому заробляє листоноша: що каже Смілянський Фото: Ігор Смілянський гендиректор "Укрпошти" розповідає про прибутковість продажів продуктів харчування (Влад Нестеров, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Сидоров

Листоноші "Укрпошти" отримують доплату за продаж продовольчих товарів (ковбаси, печива), а компанія на цих продажах заробляє більше одного мільярда гривень на рік.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Доцільність таких продажів для компанії

Він пояснив, що компанія має штат листонош та дуже розгалужену інфраструктуру, обслуговування якої - це постійні витрати. Тому "Укрпошта" намагається збільшити ефективність цієї інфраструктури, стимулюючи листонош продавати супутні товари. Зокрема, у відділеннях "Укрпошти" в селах (включи пересувні) продаються продукти харчування (ковбаса, печиво) та інші товари.

Смілянський сказав, що продаж продуктів харчування - це не проблема, а рішення для компанії.

"Це, рішення. Свіжу ковбасу бабуся отримала. Причому за доступними цінами”, - прокоментував гендиректор компанії.

Додатковий заробіток для листоноші

За продаж товарів листоноша отримує додатковий платіж до базової зарплати.

"Оператор чи листоноша має 5% з кожного продажу", - сказав Смілянський та навів приклад того, що одна листоноша заробила на додачу до базової зарплати 6 700 гривень завдяки додатковим продажам.

Нагадаймо, на початку лютого Смілянський повідомив, що базова зарплата для листонош у селах становить 8 650 гривень. Решту доходу складають премії, яка формується із доплат за кожну послугу (доставка пенсії - 3 гривні, передплата газети - 5 гривень, доставлена газета - 50 копійок).

Начальник відділення у Києві може заробляти 30 тисяч гривень.

Відділення "Укрпошти" під час відключень працюють з паперовими відомостями та приймають лише готівку.

Більше про те, як роздрібні мережі працюють під час відключень - в матеріалі РБК-Україна "Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка".

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрпошта
Новини
Переговори у Женеві: ISW пояснив, чого ще крім територій Росія хоче від України
Переговори у Женеві: ISW пояснив, чого ще крім територій Росія хоче від України
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"