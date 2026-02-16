Навіщо "Укрпошта" продає ковбасу і як на цьому заробляє листоноша: що каже Смілянський
Листоноші "Укрпошти" отримують доплату за продаж продовольчих товарів (ковбаси, печива), а компанія на цих продажах заробляє більше одного мільярда гривень на рік.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Доцільність таких продажів для компанії
Він пояснив, що компанія має штат листонош та дуже розгалужену інфраструктуру, обслуговування якої - це постійні витрати. Тому "Укрпошта" намагається збільшити ефективність цієї інфраструктури, стимулюючи листонош продавати супутні товари. Зокрема, у відділеннях "Укрпошти" в селах (включи пересувні) продаються продукти харчування (ковбаса, печиво) та інші товари.
Смілянський сказав, що продаж продуктів харчування - це не проблема, а рішення для компанії.
"Це, рішення. Свіжу ковбасу бабуся отримала. Причому за доступними цінами”, - прокоментував гендиректор компанії.
Додатковий заробіток для листоноші
За продаж товарів листоноша отримує додатковий платіж до базової зарплати.
"Оператор чи листоноша має 5% з кожного продажу", - сказав Смілянський та навів приклад того, що одна листоноша заробила на додачу до базової зарплати 6 700 гривень завдяки додатковим продажам.
Нагадаймо, на початку лютого Смілянський повідомив, що базова зарплата для листонош у селах становить 8 650 гривень. Решту доходу складають премії, яка формується із доплат за кожну послугу (доставка пенсії - 3 гривні, передплата газети - 5 гривень, доставлена газета - 50 копійок).
Начальник відділення у Києві може заробляти 30 тисяч гривень.
Відділення "Укрпошти" під час відключень працюють з паперовими відомостями та приймають лише готівку.
Більше про те, як роздрібні мережі працюють під час відключень - в матеріалі РБК-Україна "Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка".