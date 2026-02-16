Навіщо "Укрпошта" продає ковбасу і як на цьому заробляє листоноша: що каже Смілянський

Листоноші "Укрпошти" отримують доплату за продаж продовольчих товарів (ковбаси, печива), а компанія на цих продажах заробляє більше одного мільярда гривень на рік.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Доцільність таких продажів для компанії Він пояснив, що компанія має штат листонош та дуже розгалужену інфраструктуру, обслуговування якої - це постійні витрати. Тому "Укрпошта" намагається збільшити ефективність цієї інфраструктури, стимулюючи листонош продавати супутні товари. Зокрема, у відділеннях "Укрпошти" в селах (включи пересувні) продаються продукти харчування (ковбаса, печиво) та інші товари. Смілянський сказав, що продаж продуктів харчування - це не проблема, а рішення для компанії. "Це, рішення. Свіжу ковбасу бабуся отримала. Причому за доступними цінами”, - прокоментував гендиректор компанії. Додатковий заробіток для листоноші За продаж товарів листоноша отримує додатковий платіж до базової зарплати. "Оператор чи листоноша має 5% з кожного продажу", - сказав Смілянський та навів приклад того, що одна листоноша заробила на додачу до базової зарплати 6 700 гривень завдяки додатковим продажам.