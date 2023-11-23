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Навіщо Україна намагається перевиховати полонених окупантів: відповідь ГУР

Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна намагається зайнятися перевихованням полонених російських військових, у тому числі викладає їм історію, щоб роззомбувати їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що викладання росіянам історії України - це питання "не повторення шкільної програми, роззомбування людей, які вражені рашистською пропагандою".

"У цьому напрямі ведеться робота. Для того, щоб у військовополонених було об'єктивне сприйняття справжніх причин цієї геноцидної війни, хто справді винен у цій війні, які страшні воєнні злочини вони наробили проти нашого народу. Звичайно, вони мають знати інформацію про це", - додав Юсов.

За його словами, таку інформацію доводять до окупантів у добровільному режимі. І велика їх кількість з цікавістю відкриває для себе справжні речі, які зрозумілі для українця чи іншого європейця з дитинства.

Новий табір для російських полонених

Нагадаємо, раніше проект "Хочу жити" повідомив про те, що у Вінницькій області відкриють новий табір для військовополонених росіян. Це роблять через велику кількість ворожих солдатів, які потрапили в полон до ЗСУ.

Таке збільшення пов'язане з мотивацією російських солдат, що погіршується, ситуацією на фронті.

 

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