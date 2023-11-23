Зачем Украина пытается перевоспитать пленных оккупантов: ответ ГУР

Он отметил, что преподавание россиянам истории Украины - это вопрос "не повторения школьной программы, раззомбирования людей, которые поражены рашистской пропагандой".

"В этом направлении ведется работа. Для того, чтобы у военнопленных было объективное восприятие настоящих причин этой геноцидной войны, кто действительно виноват в этой войне, какие страшные военные преступления они наделали против нашего народа. Конечно, они должны знать информацию об этом", - добавил Юсов.

По его словам, такую информацию доводят до оккупантов в добровольном режиме. И большое их количество с интересом открывает для себя истинные вещи, которые понятны для украинца или любого другого европейца с детства.

Новый лагерь для российских пленных

Напомним, ранее проект "Хочу жить" сообщил о том, что в Винницкой области откроют новый лагерь для военнопленных россиян. Это делают из-за большого количества вражеских солдат, которые попали в плен к ВСУ.

Такое увеличение связано с ухудшающейся мотивацией российских солдат ситуацией на фронте.