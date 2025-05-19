Навіщо Трамп дзвонив Путіну і що про це каже Зеленський

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Які ключові теми обговорювалися під час переговорів?

Що сказав Путін після розмови з Трампом?

Яка реакція України?

Трамп зателефонував Путіну та Зеленському

19 травня відбулася телефонна розмова між очільником Білого дому Дональдом Трампом та лідером Кремля Володимиром Путіним.

За словами помічника глави РФ Юрія Ушакова, бесіда тривала 2 години 5 хвилин і стала третьою з моменту вступу американського президента на посаду. "І Путін, і Трамп не хотіли закінчувати розмови та класти слухавку", - зазначив Ушаков.

Крім того, Дональд Трамп зателефонував президентові України Володимиру Зеленському до і після переговорів главою РФ. До другого телефонного дзвінка приєдналися також європейські лідери: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Фінляндії Олександр Стубб.

Позиція Росії

Першим про підсумки переговорів із президентом США розповів кремлівський лідер Володимир Путін. Він заявив, що розмова з Трампом була "дуже змістовною і дуже відвертою" і, на його погляд, "дуже корисною". Він подякував Трампу за підтримку поновлення прямих переговорів між Росією та Україною.

"Президент Сполучених Штатів виставив свою позицію з приводу припинення бойових дій, перемир'я, і ​​зі свого боку зазначив також, що Росія виступає за мирне врегулювання української кризи", - заявив Путін.

За словами глави Кремля, необхідно визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру, і російська сторона нібито готова працювати над меморандумом щодо можливого мирного договору, включаючи й можливе припинення вогню на певний час у разі досягнення відповідних домовленостей.

Він висловив думку, що й російська та українська сторона мають "проявити максимум прагнення до миру і знайти ті компроміси, які влаштували б усіх". Водночас Путін вкотре заявив про важливість усунення "першопричин" кризи.

"При цьому хочу зазначити, що загалом позиція Росії зрозуміла. Головне для нас - усунути першопричини цієї кризи", - резюмував він.

Помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков після заяви Путіна уточнив, що у розмові лідерів держав не було мови про тимчасові рамки для припинення вогню, при цьому українське питання обговорювалося "дуже докладно і з цікавими нюансами".

Також обговорили двосторонні відносини США та РФ і висловилися за їхню нормалізацію. За словами Ушакова, Трамп заявив, що бачить Росію одним із ключових торгівельно-економічних партнерів США після врегулювання в Україні. А Путін відзначив позитивну роль Трампа та його адміністрації у поверненні Києва за стіл переговорів.

Крім того, обговорювався черговий обмін ув'язненими між РФ і США - 9 на 9 осіб.

Як заявив помічник глави РФ, Путін і Трамп домовилися продовжити діалог з усіх питань, включаючи Україну, але терміни та місце проведення своєї зустрічі поки не називали.

Що сказав Трамп після розмови з Путіним

Дональд Трамп після дзвінка Володимиру Путіну заявив, що розмова пройшла "дуже добре" і що Росія та Україна "негайно почнуть переговори про припинення вогню і, що ще важливіше, про припинення війни".

"Умови цього будуть узгоджені двома сторонами, тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знатиме. Тон і дух розмови були чудовими. Якби це було не так, я б сказав про це зараз, а не пізніше", - наголосив Трамп.

Трамп також зазначив, що бачить Росію одним із ключових торгівельно-економічних партнерів США після завершення війни.

"Росія хоче вести великомасштабну торгівлю зі Сполученими Штатами, коли ця катастрофічна "кривава лазня" закінчиться, і я згоден. У Росії є колосальна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатств. Її потенціал необмежений. Аналогічно, Україна може стати великим бенефіціаром у сфері торгівлі, у процесі відбудови своєї країни", - заявив глава Білого дому.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що провів дві телефонні розмови з Трампом: до та після його розмови з Путіним.

"Ми з ним проговорили про те, що дуже важливо для України. Це припинення вогню, це речі, які ми обговорювали і в Стамбулі, і постійно до цього. Друге, це готовність США вдатися до більш серйозних санкційних кроків", - сказав Зеленський.

При цьому він наголосив, що просив Трампа не приймати рішення про Україну без її участі та наполягав на посиленні санкцій проти Росії у разі відмови від мирного врегулювання.

Під час другого дзвінка до розмови президентів України та США приєдналися лідери Франції, Італії, Фінляндії, Німеччини та голова Єврокомісії.

За підсумками переговорів Зеленський зазначив, що Трамп бачить ключову роль у прямих переговорах між Києвом та Москвою.

"Я так розумію, що президент Трамп вважає, що найважливіші прямі переговори між Україною та Росією. Це його позиція, він її продемонстрував. Ми довго про це говорили. У сухому залишку він вважає, що російська сторона даватиме відповідні сигнали, які вони бачать, як може бути припинення вогню і наступні кроки їхнього бачення", - сказав Зеленський.

Український президент висловив побоювання щодо можливих умов, які Росія може висунути під час переговорів. Він попросив Трампа, щоб у разі неприйнятності російських пропозицій для України США розглядали це як небажання РФ завершити війну.

"Ми б хотіли, щоб ми про це мали можливість поговорити і щоб США мали можливість розглядати це як небажання саме російської сторони закінчити війну, тому що якісь ті чи інші складні умови можуть бути запропоновані", - наголосив Зеленський.

На брифінгу після розмови з Дональдом Трампом президент України підкреслив, що від позиції США залежатиме, чи зможе Росія продовжувати фінансувати війну.

"Від Америки дуже залежить, чи далі Путін і армія Росії зароблятимуть на цю війну", - зазначив президент, говорячи про необхідність запровадження банківських та енергетичних санкцій.

Зеленський вважає, що меморандум, про який говорили Трамп і Путін, може стати основою для угоди, яка "може призвести до карти, яка веде до закінчення війни, до договору про це".

За словами президента, Україна після того, як отримає від Росії відповідні сигнали, зможе сформувати своє бачення такого меморандуму.

Водночас Зеленський заявив, що Україна не виводитиме війська зі своєї території, як того хоче Росія, оскільки захищати суверенітет та територіальну цілісність країни - це конституційний обов'язок як президента, так і військових.

Він зазначив, що зараз є тимчасово окуповані території через агресію РФ, але жодних ультиматумів Україна не виконуватиме.

"Якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої ж землі, то вони не хочуть, щоб було припинення вогню і не хочуть, щоб війна закінчилася. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити", - додав президент.

Крім того, глава держави наголосив, що Україна не обговорюватиме нейтральний статус обмін на завершення війни. Зеленський заявив, що статус України прописаний у Конституції, і там закріплено курс країни на вступ до НАТО, що суперечить нейтралітету.

Також Володимир Зеленський повідомив, що Україна розглядає можливість проведення нових переговорів з Росією у форматі: США, Україна, Росія та представники європейських країн. Як можливі майданчики для переговорів обговорюються Туреччина, Ватикан та Швейцарія.

Переговори України та Росії

Переговори України та Росії пройшли в Стамбулі у п'ятницю, 16 травня. Тоді сторони домовилися про обмін полоненими - 1000 на 1000 осіб.

Також українські та російські чиновники обговорювали можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Глава української делегації, міністр оборони Рустем Умеров розповідав, що наступним кроком буде організація зустрічі на найвищому рівні.

При цьому ЗМІ повідомляли, що Кремль на переговорах наполягав, щоб Україна вивела свої війська із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Тільки за цієї умови російська сторона погодиться на припинення вогню.

Під час підготовки використовувалися: заяви президента України Володимира Зеленського на брифінгу, заяви глави Кремля Володимира Путіна, публікації росЗМІ, повідомлення президента США Дональда Трампа у TruthSocial.