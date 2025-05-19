Зачем Трамп звонил Путину и что об этом говорит Зеленский

Главное:

Какие ключевые темы обсуждались в ходе переговоров?

Что сказал Путин после разговора с Трампом?

Какая реакция Украины?

Трамп позвонил Путину и Зеленскому

19 мая состоялся телефонный разговор между главой Белого дома Дональдом Трампом и руководителем Кремля Владимиром Путиным.

По словам помощника лидера РФ Юрия Ушакова, беседа длилась 2 часа 5 минут и стала третьей с момента вступления американского президента в должность. "И Путин, и Трамп не хотели заканчивать разговор и класть трубку", - отметил Ушаков.

Кроме того, Дональд Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским до и после переговоров главой РФ. Ко второму телефонному звонку присоединились также европейские лидеры: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

Позиция России

Первым об итогах переговоров с президентом США рассказал кремлевский лидер Владимир Путин. Он заявил, что разговор с Трампом был "очень содержательным и весьма откровенным" и, на его взгляд, "весьма полезным". Он поблагодарил Трампа за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.

"Президент Соединённых Штатов выставил свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия, и со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса", - заявил Путин.

По словам главы Кремля, необходимо определить наиболее эффективные пути движения к миру, и российская сторона якобы готова работать над меморандумом по поводу возможного мирного договора, включая и возможное прекращение огня на определённое время в случае достижения соответствующих договорённостей.

Он выразил мнение, что и российская и украинская сторона должны "проявить максимум стремления к миру и найти те компромиссы, которые бы устроили всех". В то же время Путин в который раз заявил о важности устранения "первопричин" кризиса.

"При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас - устранить первопричины этого кризиса", - резюмировал он.

Помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков после заявления Путина уточнил, что в разговоре лидеров государств не было речи о временных рамках для прекращения огня, при этом украинский вопрос обсуждался "очень подробно и с интересными нюансами".

Также обсудили двусторонние отношения США и РФ и высказались за их нормализацию. По словам Ушакова, Трамп заявил, что видит Россию одним из ключевых торгово-экономических партнеров США после урегулирования в Украине. А Путин отметил позитивную роль Трампа и его администрации в возвращении Киева за стол переговоров.

Кроме того, обсуждался очередной обмен заключенными между РФ и США - 9 на 9 человек.

Как заявил помощник главы РФ, Путин и Трамп договорились продолжить диалог по всем вопросам, включая Украину, но сроки и место проведения своей встречи пока не называли.

Что сказал Трамп после разговора с Путиным

Дональд Трамп после звонка Владимиру Путину заявил, что разговор прошел "очень хорошо" и что Россия и Украина "немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о прекращении войны".

"Условия этого будут согласованы двумя сторонами, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не будет знать. Тон и дух разговора были превосходными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже", - подчеркнул Трамп.

Трамп также отметил, что видит Россию одним из ключевых торгово-экономических партнеров США после завершения войны.

"Россия хочет вести крупномасштабную торговлю с Соединенными Штатами, когда эта катастрофическая "кровавая баня" закончится, и я согласен. У России есть колоссальная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатств. Ее потенциал неограничен. Аналогично, Украина может стать большим бенефициаром в сфере торговли, в процессе восстановления своей страны", - заявил глава Белого дома.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что провел два телефонных разговора с Трампом: до и после его беседы с Путиным.

"Мы с ним проговорили о том, что очень важно для Украины. Это прекращение огня, это вещи, которые мы обсуждали и в Стамбуле, и постоянно до этого. Второе, это готовность США пойти к более серьезным санкционным шагам", - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что просил Трампа не принимать решения об Украине без ее участия и настаивал на усилении санкций против России в случае отказа от мирного урегулирования.

Во время второго звонка к разговору президентов Украины и США присоединились лидеры Франции, Италии, Финляндии, Германии и глава Еврокомиссии.

По итогам переговоров Зеленский отметил, что Трамп видит ключевую роль в прямых переговорах между Киевом и Москвой.

"Я так понимаю, что президент Трамп считает, что важнее всего прямые переговоры между Украиной и Россией. Это его позиция, он ее продемонстрировал. Мы долго об этом говорили. В сухом остатке он считает, что российская сторона будет давать соответствующие сигналы, которые они видят, как может быть прекращение огня и следующие шаги их видения", - сказал Зеленский.

Украинский президент выразил опасения относительно возможных условий, которые Россия может выдвинуть в ходе переговоров. Он попросил Трампа, чтобы в случае неприемлемости российских предложений для Украины, США рассматривали это как нежелание РФ завершить войну.

"Мы бы хотели, чтобы мы об этом имели возможность поговорить и чтобы США имели возможность рассматривать это как нежелание именно российской стороны закончить войну, потому что какие-то те или иные сложные условия могут быть предложены", - подчеркнул Зеленский.

На брифинге после разговора с Дональдом Трампом президент Украины отметил, что от позиции США будет зависеть, сможет ли Россия продолжать финансировать войну.

"От Америки очень сильно зависит, будет ли дальше Путин и армия России зарабатывать на эту войну", - заявил президент, говоря о необходимости введения банковских и энергетических санкций.

Зеленский считает, что меморандум, о котором говорили Трамп и Путин, может стать основой для соглашения, которое "может привести к карте, которая ведет к окончанию войны, к договору об этом".

По словам президента, Украина после того, как получит от России соответствующие сигналы сможет сформировать свое видение такого меморандума.

В то же время Зеленский заявил, что Украина не будет выводить войска со своей территории, как того хочет Россия, поскольку защищать суверенитет и территориальную целостность страны - это конституционная обязанность как президента, так и военных.

Он отметил, что сейчас есть временно оккупированные территории из-за агрессии РФ, но никакие ультиматумы Украина не будет выполнять.

"Если Россия ставит условия выводить наши войска с нашей же земли, значит они не хотят, чтобы было прекращение огня и не хотят, чтобы война закончилась. Потому что они четко понимают, что Украина не будет этого делать", - добавил президент.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украина не будет обсуждать нейтральный статус обмен на завершение войны. Зеленский заявил, что статус Украины прописан в Конституции, и там закреплен курс страны на вступление в НАТО, что противоречит нейтралитету.

Также Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассматривает возможность проведения новых переговоров с Россией в формате: США, Украина, Россия и представители европейских стран. В качестве возможных площадок для переговоров обсуждаются Турция, Ватикан и Швейцария.

Переговоры Украины и России

Переговоры Украины и России прошли в Стамбуле в пятницу, 16 мая. Тогда стороны договорились об обмене пленными - 1000 на 1000 человек.

Также украинские и российские чиновники обсуждали возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров рассказывал, что следующим шагом будет организация встречи на самом высоком уровне.

При этом СМИ сообщали, что Кремль на переговорах настаивал, чтобы Украина вывела свои войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только при этом условии российская сторона согласится на прекращение огня.

При подготовке использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского на брифинге, заявления главы Кремля Владимира Путина, публикации росСМИ, сообщение президента США Дональда Трампа в TruthSocial.