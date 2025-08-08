"Навіщо тоді VAR?": Туран обурився суддівством у грі "Шахтаря"

Туран про гру команди

За словами турецького наставника, "гірники" добре розпочали поєдинок і контролювали м’яч, проте допустили забагато втрат на початку атак.

"Ми почали матч непогано, але багато разів помилялися при перших передачах. У другому таймі вже була гра, яку ми хочемо бачити, та все ж у реалізації моментів бракувало якості", - зазначив наставник.

"Дуже задоволений тим, як команда боролася та проявила характер, хоча для мене нічиєї ніколи не буває достатньо. Ми зробимо все, щоб пройти далі, адже "Панатінаїкос" - дуже досвідчений суперник. Я довіряю своїм гравцям і вірю в успіх у матчі-відповіді", - додав Туран.

Суперечливий момент з Егіналду: претензії до VAR

Окремо тренер звернув увагу на епізод із нападником Егіналду, який на швидкості виривався на побачення з воротарем, але його штовхнув захисник. Бразилець отримав травму та не зміг продовжити гру.

"Якщо у моменті, коли футболіст біжить зі швидкістю понад 30 км/год і його штовхають, VAR не використовується – навіщо він тоді потрібен?", - сказав тренер.

"Не знаю, чи арбітр колись грав у футбол. Він ухвалював неправильні рішення і не читав гру. Я засмучений, що ми втратили Егіналду. Ми боролися, контролювали хід матчу, але суддівство залишило неприємний осад", - висловився наставник.

Головний тренер "Шахтаря" - Арда Туран (фото: instagram.com/ardaturan)