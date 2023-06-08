Навіщо росіяни підірвали Каховську ГЕС: думки експертів

Варто зазначити, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) бачать прагматичний інтерес окупантів у затопленні нижньої течії Дніпра. Зокрема, її розширення має ускладнити українські спроби контрнаступу через і так складний для форсування водний об'єкт. І деякі опубліковані кадри дозволяють припустити, що декілька позицій ЗСУ біля річки були затоплені, і бійці були змушені відійти.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко погоджується, що ворог у Херсонській області боїться можливого форсування Дніпра українськими силами. Але також можуть бути супутні цілі.

"Вони спровокували настільки масштабну катастрофу, щоб відволікти наші ресурси на вирішення гуманітарних проблем. Таким чином, вони хочуть уповільнити підготовку до контрнаступу", - зазначив він.

Хоча, можливо, у діях росіян щодо знищення греблі не варто шукати логіки. Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що для нормального форсування у ЗСУ немає технічних можливостей. І нагадує, що єдиний великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський" із 2014 року знаходиться в окупованому Севастополі.

На його думку, інші елементи ВМС не здатні забезпечити переміщення достатньої кількості військової техніки та особового складу з правого на лівий берег.

"Але мені здається, що росіяни намагаються уникнути навіть примарних ризиків, пов'язаних з українським контрнаступом. І тому вдалися до такої зухвалої провокації. Очевидно, що вони також затопили свої окопи та інші оборонні споруди, які зводилися кілька місяців. Тепер треба час на їхнє відновлення", - зазначив Селезньов.

Експерт Олексій Гетьман назвав ще одну можливу мету.

За його словами, росіяни розуміють, що не зможуть стримати наступ на півдні й вже шукають шляхи відходу. Говорити про відступ не можна, а історію з "жестом доброї волі" навряд чи вдасться продати втретє. Залишається одне - вони можуть послатися на те, що нібито Україна підірвала греблю та затопила захисні споруди на лівому березі. Після цього вимушено відійдуть щонайменше на 10-15 кілометрів.

"Яка саме мета була головною, ми дізнаємося потім. А може, і не дізнаємося. За великим рахунком, яка різниця? Це терористичний акт. Підрив дамби за нормативними документами ООН, прирівняно до застосування зброї масового знищення", - додав він.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. В "Укргідроенерго" заявили, що ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни замінували та підірвали дамбу.

Через підрив ГЕС під воду пішла низка населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Зокрема, у Херсонській області затоплено вже 600 кв. км. Найгірша ситуація складалася на лівому березі Дніпра, який поки що перебуває під ворожою окупацією. При цьому росіяни не допомагають мешканцям у затоплених районах та не дозволяють евакуюватися.

Окрім того, в окупованих Олешках через затоплення загинуло три людини, а у Василівці Миколаївської області відомо про одну жертву.

Навіщо Росія підірвала Каховську ГЕС та "змила" свою оборону, - читайте у матеріалі РБК-Україна.