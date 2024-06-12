Навіщо Росія звинувачує Україну в тероризмі, - в ISW дали відповідь
Глава ФСБ Росії Олександр Бортніков посилив необґрунтовану та шаблонну версію Кремля, яка звинувачує Україну та НАТО в організації терористичних атак та диверсій на території РФ. Таким чином Москва хоче підірвати підтримку України Заходом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що 11 червня Бортников на засіданні Російського антитерористичного комітету заявив, що Україна за підтримки США та НАТО "нарощує зусилля щодо терористичних атак і диверсій на території Росії". Крім того, він неправдиво звинуватив українську розвідку у подіях 22 березня (мова йде про напад на "Крокус Сіті Холл").
За оцінками ISW, ця атака була організована підрозділом Ісламської держави в Афганістані ІДІЛ-К, і немає жодних доказів того, що Україна була причетна до цього в будь-якій якості.
Аналітики пояснюють дії Москви наступним чином. На їхню думку, Кремль регулярно використовує звинувачення у тероризмі проти України та Заходу, щоб підірвати підтримку України Заходом та представити себе жертвою західної та української агресії.
Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, білоруські чиновники, зокрема самопроголошений президент Олександр Лукашенко, причетні до російської кампанії з депортації українських дітей.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України затримала доньку екс-мера Полтави, яка працювала на "виборчий штаб" партії Путіна.
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