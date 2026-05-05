Головна » Новини » Війна в Україні

Навіщо Росія влаштовує цілодобові атаки на Україну: у ПС пояснили тактику окупантів

10:05 05.05.2026 Вт
2 хв
Чи змінила тактику Росія?
aimg Олена Чупровська
Навіщо Росія влаштовує цілодобові атаки на Україну: у ПС пояснили тактику окупантів Фото: Атаки вдень і вночі: у ЗСУ пояснили, чому Росія тисне цілодобово
Росія продовжує тиснути на Україну атаками і вдень, і вночі. У Повітряних силах пояснили, навіщо це потрібно окупантам і чи змінилася їхня тактика.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на телемарафоні.

Читайте також: Росія вдарила по Полтавщині ракетами та дронами: є жертви та понад 30 поранених

Ворог б'є без перерви: що відомо

За словами Ігната, Росія вже не перший тиждень влаштовує атаки, які тривають упродовж усієї доби. Схожі удари фіксували і місяць тому, і тиждень тому, і кілька днів тому.

Для цього окупанти використовують, зокрема, дрони-імітатори - безпілотники, які не вражають цілі, але змушують українську ППО постійно реагувати.

Навіщо Росія атакує цілодобово

Мета таких дій - комплексна. Ігнат виділив кілька напрямків тиску:

  • виснаження ППО - і наземних комплексів, і авіації;
  • тиск на людей - військових, операторів, персонал;
  • знищення запасів - боєприпасів та техніки.

"Усім потрібен відпочинок, ворог це розуміє, тому інколи атаки спрямовують отакі великі, так, великі цілодобово, ну таким чином і виснажуючи людей, техніку і наші запаси. Десь вони могли певну кількість піднакопичити, ну і таким чином спланували той чи інший удар у 2-3 хвилини протягом цілої доби", - пояснив він.

Чи це нова тактика

Ні. За словами Ігната, цілодобові атаки - не щось принципово нове. Росія вже практикувала такий підхід, і він лишається частиною загальної стратегії виснаження.

Якщо ворог б'є без зупину, навантаження зростає одразу в кількох площинах: страждає ППО, економіка та бойовий ресурс армії.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня Росія завдала чергової масованої атаки на Україну. Як повідомляло РБК-Україна, під ударами опинилися Київщина, Харків, Дніпро та Запоріжжя - пошкоджено житлові будинки, промислові об'єкти та цивільна інфраструктура, є постраждалі.

Нагадаємо, найбільше цієї ночі дісталося Полтавщині. Росія атакувала регіон ракетами та ударними безпілотниками: загинули четверо людей, ще 31 отримав поранення. Серед жертв - двоє рятувальників, яких ворог добив ракетним ударом під час гасіння пожежі на газовидобувному об'єкті.

