Навіщо Росія влаштовує цілодобові атаки на Україну: у ПС пояснили тактику окупантів
Росія продовжує тиснути на Україну атаками і вдень, і вночі. У Повітряних силах пояснили, навіщо це потрібно окупантам і чи змінилася їхня тактика.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на телемарафоні.
Ворог б'є без перерви: що відомо
За словами Ігната, Росія вже не перший тиждень влаштовує атаки, які тривають упродовж усієї доби. Схожі удари фіксували і місяць тому, і тиждень тому, і кілька днів тому.
Для цього окупанти використовують, зокрема, дрони-імітатори - безпілотники, які не вражають цілі, але змушують українську ППО постійно реагувати.
Навіщо Росія атакує цілодобово
Мета таких дій - комплексна. Ігнат виділив кілька напрямків тиску:
- виснаження ППО - і наземних комплексів, і авіації;
- тиск на людей - військових, операторів, персонал;
- знищення запасів - боєприпасів та техніки.
"Усім потрібен відпочинок, ворог це розуміє, тому інколи атаки спрямовують отакі великі, так, великі цілодобово, ну таким чином і виснажуючи людей, техніку і наші запаси. Десь вони могли певну кількість піднакопичити, ну і таким чином спланували той чи інший удар у 2-3 хвилини протягом цілої доби", - пояснив він.
Чи це нова тактика
Ні. За словами Ігната, цілодобові атаки - не щось принципово нове. Росія вже практикувала такий підхід, і він лишається частиною загальної стратегії виснаження.
Якщо ворог б'є без зупину, навантаження зростає одразу в кількох площинах: страждає ППО, економіка та бойовий ресурс армії.
Нагадаємо, у ніч на 5 травня Росія завдала чергової масованої атаки на Україну. Як повідомляло РБК-Україна, під ударами опинилися Київщина, Харків, Дніпро та Запоріжжя - пошкоджено житлові будинки, промислові об'єкти та цивільна інфраструктура, є постраждалі.
Нагадаємо, найбільше цієї ночі дісталося Полтавщині. Росія атакувала регіон ракетами та ударними безпілотниками: загинули четверо людей, ще 31 отримав поранення. Серед жертв - двоє рятувальників, яких ворог добив ракетним ударом під час гасіння пожежі на газовидобувному об'єкті.