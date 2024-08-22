Навіщо Росія домагається транзиту "азербайджанського" газу: думка експерта

Росія хоче домогтися транзиту "азербайджанського" газу, щоб не втратити ринок у Європейському союзі. Для цього вона намагається створити спільний проєкт із Азербайджаном.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Росія хоче зберегти транзит газу до ЄС через Україну: навіщо це Путіну та "Газпрому".
Новий проєкт полягатиме в тому, що Азербайджан, не маючи достатнього газу для постачання до ЄС, отримуватиме газ для продажу в ЄС від Росії. Але безпосередньо замінити РФ на ринку у нього напевно не вийде, вважає генеральний директор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський.
На його думку, для "Газпрому" вигідніший варіант, коли будь-яка з азербайджанських компаній виконуватиме агентську угоду за дорученням "Газпрому". "Віддавати свої контракти SOCAR росіяни звичайно ж не будуть. Я думаю, що зараз обговорюється варіант, щоб SOCAR виступав від імені "Газпрому" і виконував агентську угоду. Це цілком можливо", - сказав Уніговський.
Якщо варіант постачання газу Азербайджаном буде ухвалено ЄС, і Україною, то Росія отримає можливість паралельно працювати над перспективою розширення постачань іншими каналами, зокрема, ТАНАП, Турецьким і Трансадріатичним потоками. "Тобто метою може бути не збереження транзиту через Україну в середньостроковому плані, а поточне виконання контрактів і паралельна робота над розширенням цих трьох маршрутів постачання газу до Європи на перспективу", - зазначив Уніговський.
Він також припустив, що РФ може запропонувати фінансову підтримку для розвитку деяких проєктів, зокрема збільшення потужності трансадріатичного потоку. "Думаю, Росія розглядає Азербайджан, враховуючи ситуацію, що склалася, у ширшому і значному стратегічному ключі, ніж просто запитати українську ГТС так званим азербайджанським газом, це стосується і щодо нового маршруту постачання природного газу до Ірану і далі через територіальні води Азербайджану", - вважає експерт.
Поточна транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" укладена наприкінці 2019 року терміном на п'ять років. Незважаючи на війну, Україна дозволяє російському газу проходити через свою територію до таких країн, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина. Українська влада неодноразово заявляла, що не планує продовжувати контракт.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв у липні заявив, що може експортувати газ до ЄС через Україну після завершення чинного транзитного контракту.