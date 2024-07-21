Азербайджан може експортувати газ через Україну після завершення контракту з РФ, - Алієв
Україна та Європейський Союз звернулися до Азербайджану з проханням допомогти укласти нову угоду на постачання природного газу після завершення чинного транзитного контракту з Росією.
Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За його словами, переговори з владою України, ЄС та Росією тривають й усі сторони, схоже, зацікавлені продовжувати поставки.
"Ми допоможемо, якщо зможемо. Гадаю є можливість продовжити цю угоду", - сказав Алієв на конференції в суботу у місті Шуша.
Він зазначив, що у випадку зупинки постачання російського газу через Україну, Австрія і Словаччина, матимуть "серйозні проблеми", адже їм доведеться переплачувати "сотні й сотні мільйонів" для закуповування газу з інших джерел.
Натомість, додав Алієв, Азербайджан намагається бути "обережним", оскільки в минулому його неправдиво звинувачували в реекспорті російського газу.
Президент заявив, що видобуток газу в його країні має збільшитися завдяки новим та чинним проектам на Каспійському морі.
Транзит газу через Україну до Європи
У 2022 році Азербайджан підписав меморандум про взаєморозуміння з Європейською комісією про подвоєння експорту газу до Європи до 2027 року до 20 млрд кубометрів. За словами Алієва, країна "рухається до цієї мети".
Цього року експорт до Європи збільшиться майже до 13 млрд кубометрів - з 11,8 млрд кубометрів у 2023 році та 8 млрд кубометрів у 2021 році.
Поставки здійснюватимуться так званим Південним газовим коридором, що з'єднує Азербайджан з Європою через Грузію і Туреччину.
Термін чинної угоди про транзит російського газу через територію України завершується наприкінці 2024 року. Однак через війну, транзит може повністю зупинитися.
На початку липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до країн ЄС. Угода про заміну російського газу азербайджанськими поставками є "однією з пропозицій", що обговорюються.
ЄС намагається відвикнути від російського газу з моменту вторгнення в Україну, але деякі європейські держави продовжують отримувати його через трубопровід, що перетинає нашу країну.
У травні Росія знову стала топ-постачальником газу до країн Європи, уперше майже за два роки обійшовши Сполучені Штати.
Про те, чи продовжить Україна газовий контракт із РФ та що буде, якщо ні, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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