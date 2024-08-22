Навіщо Росія домагається транзиту "азербайджанського" газу: думка експерта

Росія хоче домогтися транзиту "азербайджанського" газу, щоб не втратити ринок у Європейському союзі. Для цього вона намагається створити спільний проєкт із Азербайджаном.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Росія хоче зберегти транзит газу до ЄС через Україну: навіщо це Путіну та "Газпрому" .

Новий проєкт полягатиме в тому, що Азербайджан, не маючи достатнього газу для постачання до ЄС, отримуватиме газ для продажу в ЄС від Росії. Але безпосередньо замінити РФ на ринку у нього напевно не вийде, вважає генеральний директор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський.

На його думку, для "Газпрому" вигідніший варіант, коли будь-яка з азербайджанських компаній виконуватиме агентську угоду за дорученням "Газпрому". "Віддавати свої контракти SOCAR росіяни звичайно ж не будуть. Я думаю, що зараз обговорюється варіант, щоб SOCAR виступав від імені "Газпрому" і виконував агентську угоду. Це цілком можливо", - сказав Уніговський.

Якщо варіант постачання газу Азербайджаном буде ухвалено ЄС, і Україною, то Росія отримає можливість паралельно працювати над перспективою розширення постачань іншими каналами, зокрема, ТАНАП, Турецьким і Трансадріатичним потоками. "Тобто метою може бути не збереження транзиту через Україну в середньостроковому плані, а поточне виконання контрактів і паралельна робота над розширенням цих трьох маршрутів постачання газу до Європи на перспективу", - зазначив Уніговський.

Він також припустив, що РФ може запропонувати фінансову підтримку для розвитку деяких проєктів, зокрема збільшення потужності трансадріатичного потоку. "Думаю, Росія розглядає Азербайджан, враховуючи ситуацію, що склалася, у ширшому і значному стратегічному ключі, ніж просто запитати українську ГТС так званим азербайджанським газом, це стосується і щодо нового маршруту постачання природного газу до Ірану і далі через територіальні води Азербайджану", - вважає експерт.