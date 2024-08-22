Зачем Россия добивается транзита "азербайджанского" газа: мнение эксперта

Россия хочет добиться транзита "азербайджанского" газа чтоб не потерять рынок в Европейском союзе. Для этого она пытается создать совместный проект с Азербайджаном.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Россия хочет сохранить транзит газа в ЕС через Украину: зачем это Путину и "Газпрому" .

Новый проект будет заключаться в том, что Азербайджан, не имея достаточного газа для поставок в ЕС, будет получать газ для продажи в ЕС от России. Но напрямую заменить РФ на рынке у него наверняка не получится, считает генеральный директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский.

По его мнению, для "Газпрома" более выгоден вариант, когда какая-либо из азербайджанских компаний будет выполнять агентское соглашение по поручению "Газпрома". "Отдавать свои контракты SOCAR россияне конечно же не будут. Я думаю, что сейчас обсуждается вариант, чтобы SOCAR выступал от лица "Газпрома" и выполнял бы агентское соглашение. Это вполне возможно", - сказал Униговский.

Если вариант поставок газа Азербайджаном будет принят ЕС, и Украиной, то Россия получит возможность параллельно работать над перспективой расширения поставок по другим каналам, в частности, по ТАНАП, Турецкому и Трансадриатическому потокам. "То есть, целью может быть не сохранение транзита через Украину в среднесрочном плане, а текущее выполнение контрактов и параллельная работа над расширением этих трех маршрутов поставок газа в Европу на перспективу", - отметил Униговский.

Он также предположил, что РФ может предложить и финансовую поддержку для развития некоторых проектов, в частности увеличения мощности Трансадриатического потока. "Думаю, Россия рассматривает Азербайджан, учитывая сложившуюся ситуацию, в более широком и значительном стратегическом ключе, чем просто запитать украинскую ГТС так называемым азербайджанским газом, это касается и относительно нового маршрута поставки природного газа в Иран и далее через территориальные воды Азербайджана", - полагает эксперт.