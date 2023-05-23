Навіщо РФ робить паузи у використанні ракет? У ЗСУ назвали особливість нічних атак по Україні

"Як правило, під час ракетної атаки ворог намагається активізувати ракетоносії, виводити їх в район здійснення пусків. Цього разу були маневри, але залучення не було. Цілком імовірно, що вони роблять такі паузи в нічних атаках, щоб десь приспати пильність наших оборонців. Десь намагаються підшукати "ключі" до слабких місць нашої ППО. Поки що ракетна загроза висока, але не критична", - розповіла вона.

За її словами, зараз на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває 1 ракетоносій, який продовжує чергування з минулої доби. Це, за даними Гуменюк, один ракетоносій, якій в корабельному угруповуванні з 11 одиниць несе на собі 8 "Калібрів".

"Удар з моря може будь-якої миті. Особливо коли ракетоносій знаходиться на чергуванні. Крім того, ворог вже випробовував тактику, коли виводив додаткові ракетоносії просто під час активності тактичної чи стратегічної авіації. Це досить швидкий процес, але все ж таки 2-3 години: як правило треба, щоб зайняти цю позицію. Тому ми постійно оновлюємо інформацію про наявність ракетоносіїв в Чорному морі", - пояснила Гуменюк.

Крім цього, за даними прес-офіцера, останнім часом вони намагаються випробовувати різні напрямки, щоб переконатися, на якому з цих напрямків система протиповітряної оборони може мати якісь прогалини.

"Але ми працюємо пильно з усіх боків", - констатувала представник ОК "Південь".

Нічний удар на 22 травня

За ніч сили та засоби протиповітряної оборони вночі збили 20 ударних БПЛА і чотири крилаті ракети. Загалом росіяни випустили 16 ракет різних типів. Вибухи також було чутно в Харкові та Запоріжжі. Також ворог атакував Дніпропетровську область, де поранення отримали 7 людей.

Нічний удар на 23 травня

Росія атакувала Україну за допомогою БПЛА типу Shahed - всі ворожі цілі було знищено силами ППО. Загалом ЗСУ "приземлили" вісім ворожих дронів росіян. З них шість "Шахедів" та два розвідувальні БПЛА. Детальніше про обстріли України за минулу добу - читайте в матеріалі РБК-Україна.