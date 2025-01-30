Навіщо РФ "наступ на Дніпро" і чому він може бути невигідним Путіну: що каже експерт

"Росіянам цікава вся Україна і Дніпропетровська область в тому числі. Чи спроможні у військовому плані? Це абсолютно інше питання. Можливі спроби перейти адміністративний кордон. Можливо будуть пробувати, можливо, ні, оскільки для них цільова область - Донецька", - сказав він.

За словами Тимочка, пробувати заходити в ще одну область і не довершити розпочате - це свідчення про те, що окупанти не здатні проводити вдало військові операції.

"Це, можливо, не має для них суттєвого значення, але це має величезне значення для презентування Путіна на міжнародній арені. Якщо армія починає операції, які не може завершити - це питання до професійності такої армії. Він це прекрасно розуміє. Тому ми бачимо, що концентрація сил у нього відбувається навколо Донецької області", - пояснив військовий.

Водночас, на його думку, добре те, що керівники адміністрацій почали заявляти, що посилюють підготовку фортифікацій.

"Що ми маємо розуміти? Адміністративні кордони області - це дуже умовна територія... І дійсно превентивна реакція має бути, тут краще запобігти, ніж потім в гарячці все робити. З іншої сторони Дніпровський напрямок буде для росіян більше в інформаційних кампаніях розкручуватися. Зараз вони вже підігрівають цю тему, що вони будуть рухатися в сторону міста Дніпро. Вони будуть намагатися використати це в інфопросторі, але вони прекрасно розуміють, що їх чекає там насправді - не хліб-сіль, а значно гірша ситуація", - додає Тимочко.

Але з іншої сторони, за його словами, інформаційна чи панічна кампанія буде дуже серйозно впливати на внутрішні справи в Україні однозначно.

"Але як військова операція - це означає, що їм звідкись треба буде залучити на цей напрямок 30-50 тисяч особового складу. Чи мають де взяти чи все-таки кинуть на пріоритетні для них напрямки? Думаю, швидше туди", - резюмував він.