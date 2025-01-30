Зачем РФ "наступление на Днепр" и почему оно может быть невыгодным Путину: что говорит эксперт

"Россиянам интересна вся Украина и Днепропетровская область в том числе. Способны ли в военном плане? Это совершенно другой вопрос. Возможны попытки перейти административную границу. Возможно будут пробовать, возможно, нет, поскольку для них целевая область - Донецкая", - сказал он.

По словам Тимочко, пробовать заходить в еще одну область и не довершить начатое - это свидетельство о том, что оккупанты не способны проводить удачно военные операции.

"Это, возможно, не имеет для них существенного значения, но это имеет огромное значение для представления Путина на международной арене. Если армия начинает операции, которые не может завершить - это вопрос к профессионализму такой армии. Он это прекрасно понимает. Поэтому мы видим, что концентрация сил у него происходит вокруг Донецкой области", - пояснил военный.

В то же время, по его мнению, хорошо то, что руководители администраций начали заявлять, что усиливают подготовку фортификаций.

"Что мы должны понимать? Административные границы области - это очень условная территория... И действительно превентивная реакция должна быть, здесь лучше предотвратить, чем потом в горячке все делать. С другой стороны Днепровское направление будет для россиян больше в информационных кампаниях раскручиваться. Сейчас они уже подогревают эту тему, что они будут двигаться в сторону города Днепр. Они будут пытаться использовать это в инфопространстве, но они прекрасно понимают, что их ждет там на самом деле - не хлеб-соль, а значительно хуже ситуация", - добавляет Тимочко.

Но с другой стороны, по его словам, информационная или паническая кампания будет очень серьезно влиять на внутренние дела в Украине однозначно.

"Но как военная операция - это означает, что им откуда-то надо будет привлечь на это направление 30-50 тысяч личного состава. Есть где взять или все-таки бросят на приоритетные для них направления? Думаю, скорее туда", - резюмировал он.