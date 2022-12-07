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Навіщо ми тут, за кого воюємо? Окупанти скаржаться, що їх не відпускають додому (перехоплення)

Фото: окупанти скаржаться, що їх не відпускають додому (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти не розуміють мети своєї боротьби проти України та скаржаться, що зможуть повернутися додому лише після закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, опубліковане Головним управлінням розвідки.

Друг росіянина цікавиться, чи не перекинули його підрозділ із селища в Харківській області в інше місце.

"Ні, так і будемо поки що тут, нах*й. Дах їде вже. Сьогодні до нас приїхав п*дар-полкан коротше, сказав: "Нух*я ніхто додому не поїде, нах*й - залупу на комір нах*й, поки вся ця хрінь не скінчиться... Навіть міняти не хочуть нас", - сказав він.

При цьому загарбник не розуміє, навіщо він воює.

"За кого, нах*й, воюємо, взагалі че воюємо, бл*ть, для кого... Взагалі, бл*ть, не розуміємо сенсу того, що ми тут. Тут по суті працює тільки техніка", - сказав він.

Нагадаємо, раніше мобілізований росіянин розповів матері про масове дезертирство та бажання втекти з окопів.

Крім того, окупанти скаржилися, що їм видають автомати без патронів.

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