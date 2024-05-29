Навіщо в машині нейтральна передача: як працює режим N на автоматі

Для чого автомобілю потрібна нейтральна передача, особливо якщо в машини автоматична коробка перемикання передач (АКПП), знають не всі.
РБК-Україна розповідає, що потрібно знати про нейтральну передачу та як вона працює на автоматичній коробці.
Нейтральна передача - це таке положення важеля перемикання передач, коли обертання двигуна не передається на коробку й колеса. Тобто двигун продовжує працювати, але автомобіль не має з ним "зчеплення".
У механічній коробці перемикання передач (МКПП) так звана нейтралка є положенням між іншими передачами й вмикається:
При цьому машина може рухатися накатом, або ж стояти на місці.
Використовувати нейтралку на автомобілі з механічною коробкою передач можна:
Дехто з експертів зазначає, що нейтралка буквально "оберігає" коробку передач від перегрівання та навіть може знижувати обсяг використання пального.
Використання нейтральної передачі (N) на автівках з коробкою-автоматом суттєво відрізняється від її використання на машинах з МКПП.
Головна відмінність - її не можна застосовувати для їзди накатом з метою економії палива або ж при зупинці на світлофорі. Під час використання нейтралки у таких випадках коробка передач суттєво перегріватиметься і навіть може вийти з ладу.
Крім того, нейтральна передача в АКПП переводить оливний насос та інші важливі механізми в режим спокою. У цьому стані агрегати автомобіля не повинні працювати, інакше можлива поломка трансмісії.
Водночас використовують нейтральну передачу в машинах з автоматичною коробкою:
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: SUV News, Motointegrator.