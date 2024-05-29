Для чего в машине нейтральная передача: как работает режим N на автомате

Зачем автомобилю нейтральная передача

Нейтральная передача - это положение рычага переключения передач, когда вращение двигателя не передается на коробку и колеса. То есть двигатель продолжает работать, но автомобиль не имеет с ним "сцепления".

В механической коробке переключения передач (МКПП) так называемая нейтралка является положением между другими передачами и включается:

при переключении скоростей

в положении рычага по центру "нейтралка"

При этом машина может двигаться накатом или же стоять на месте.

Как использовать нейтралку на механике

Использовать нейтралку на автомобиле с механической коробкой передач можно:

при остановке на светофоре, в пробке или в других ситуациях - нейтральная передача при работающем двигателе помогает избежать ненужного износа сцепления и тормозов.

во время пассивного передвижения (если ваш автомобиль тянут, толкают или буксуют) - это поможет избежать повреждений трансмиссии и упростит процесс движения.

во время проблемы с тормозами - это позволит постепенно "потерять" скорость и иметь возможность управлять машиной, съехать с дороги на обочину и т.д.

во время непреднамеренного ускорения (если, например, "заел" акселератор) - это поможет избежать чрезмерного ускорения, позволит сбросить скорость и остановиться безопасно

Некоторые эксперты отмечают, что нейтралка буквально "оберегает" коробку передач от перегрева и даже может снижать объем использования топлива.

Как работает нейтралка на автомате

Использование нейтральной передачи (N) на автомобилях с коробкой-автоматом существенно отличается от ее использования на машинах с МКПП.

Главное отличие - ее нельзя применять для езды накатом с целью экономии топлива или же при остановке на светофоре. При использовании нейтралки в таких случаях коробка будет существенно перегреваться и даже может выйти из строя.

Кроме того, нейтральная передача в АКПП переводит масляный насос и другие важные механизмы в режим покоя. В этом состоянии агрегаты автомобиля не должны работать, в противном случае возможна поломка трансмиссии.

В то же время используют нейтральную передачу в машинах с автоматической коробкой: