Навігація стане простішою: Google Maps випустив масштабне оновлення з підтримкою Gemini

ШІ стає ключовою частиною навігації

Google поступово впроваджує штучний інтелект у свої ключові продукти, і Maps - не виняток. Минулого року компанія оновила режим Immersive View, дозволивши користувачам отримувати відповіді про заклади та локації поблизу. Тепер же ШІ переходить до основних функцій сервісу: побудови маршрутів і навігації.

За словами директора з продукту Google Maps Аманди Мур, мета компанії - перетворити навігатор на "попутника-знайку", який дає людині інформацію в потрібний момент і знижує стрес під час переміщень.

Розмовне планування маршрутів

Користувачі можуть ставити Gemini відкриті запитання прямо в Maps - як за кермом, так і під час прогулянки. ШІ аналізує дані карт та інформацію про місцеві заклади, щоб давати рекомендації та допомагати знаходити точки призначення.

Наприклад, можна попросити підказати ресторани на маршруті, після чого одним запитом перебудувати маршрут так, щоб заїхати в обране місце. Також можна повідомляти про дорожні пригоди, отримувати зведення новин або переглядати свіжу інформацію з пошти під час поїздки.

Користувачі можуть ставити відкриті запитання Gemini прямо з програми (фото: Google)

Виклик асистента здійснюється через фразу "Окей, Google" або натисканням на іконку Gemini в правому верхньому кутку карти.

При цьому Gemini може взаємодіяти з іншими додатками Google. Наприклад, користувач може прямо з Maps додати нагадування в календар, не перериваючи навігацію.



Навігація за орієнтирами замість дистанцій

Google також оновлює голосові підказки навігації. Замість інструкцій "через 200 метрів поверніть..." система орієнтуватиметься на помітні візуальні об'єкти - заправки, кафе, будівлі з унікальною архітектурою. Це стало можливим завдяки обробці ШІ мільярдів зображень Street View і базі з 250 млн об'єктів у Maps.

Навігація за орієнтирами замість дистанцій (фото: 9to5Google)

Ще одна нова функція - "Проактивні сповіщення про дорожню обстановку". Якщо користувач звично їздить одним маршрутом і не вмикає Maps, Gemini стежитиме за дорогою у фоновому режимі і заздалегідь попередить про затор, аварію або ремонт, запропонувавши альтернативний шлях.

Проактивні сповіщення про дорожню ситуацію (фото: 9to5Google)

Також тепер можна використовувати Google Lens, щоб розпізнавати будівлі та локації навколо: досить направити камеру і поставити запитання голосом.



Google запевняє: "галюцинацій" бути не повинно

Компанія заявляє, що ризик помилок мінімальний, оскільки Gemini спирається на реальні дані карт і підтверджені відомості про місця.

"Коли ви запитуєте про заклади за маршрутом, система використовує реальні дані про місця, а не домисли", - підкреслила Мур.

Коли функції стануть доступними

Google заявляє, щонові функції будуть безоплатними для всіх зареєстрованих користувачів і поступово стануть доступними на Android, iOS, а пізніше і на автомобілях із вбудованим Google.