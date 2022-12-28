NAVI та "Акордбанк" передали чергові 100 автівок на фронт

Кіберспортивна організація NAVI спільно з "Аккордбанком" відправляють чергові 100 автівок на фронт. Кожна з машин попередньо пройшла ТО та була пофарбована у захисний колір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компаній.

Всього з лютого 2022 року NAVI з партнерами передали українським військовим уже 220 машин різного призначення.

"Щодня з моменту повномасштабного вторгнення NAVI закуповує, ремонтує, комплектує та обслуговує, а потім передає автівки на найважливіші напрямки, зараз це Схід та Південь України. Також серед отримувачів цих автомобілів десантно-штурмові та сухопутні війська, ССО та військові адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Чергову партію автівок надано героям ДШВ та підрозділу "Кракен".

"Нам вистачить сил та енергії підтримувати збройні сили аж до великої перемоги. Ми раді, що знайшли однодумців - організацію NAVI - з якими можемо надавати ще більше допомоги нашим хлопцям на передовій. Далі - більше", - заявив голова правління "Аккордбанку" Олексій Руднєв.

Як відомо, раніше клуб вже передавав авто на фронт - разом з "Акордбанком" придбав 120 автівок для ЗСУ, а нещодавно NAVI провели благодійний турнір BORN TO BE BRAVE за участі 20 провідних гравців із 10 світових команд із CS:GO.

Вперше за всю історію кіберспорту команди-учасники були сформовані по рольовому принципу: снайпери, капітани, опорні гравці та стрілці. Кожен глядач мав змогу направити будь-якій внесок від 5 доларів на свій розсуд і його ім’я з’являлось під час трансляції на екрані, а за внесок від 35 доларів можна було супроводити трансляцію авторським повідомленням.

Разом із вболівальниками клуб зібрав $ 400 000 для United24, які власник NAVI Максим Кріппа збільшив до $ 500 000 з власних коштів.