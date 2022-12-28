NAVI и "Аккордбанк" передали очередные 100 автомобилей на фронт

Киберспортивная организация NAVI совместно с "Аккордбанком" отправляют очередные 100 автомобилей на фронт. Каждая машина предварительно прошла ТО и была окрашена в защитный цвет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компаний.

Всего с февраля 2022 года NAVI с партнерами передали украинским военным уже 220 машин разного назначения.

"Каждый день с момента полномасштабного вторжения NAVI закупает, ремонтирует, комплектует и обслуживает, а затем передает автомобили на важнейшие направления, сейчас это Восток и Юг Украины. Также среди получателей этих автомобилей десантно-штурмовые и сухопутные войска, ССО и военные администрации", - говорится. в сообщении.

Очередная партия автомобилей предоставлена героям ДШВ и подразделения "Кракен".

"Нам хватит сил и энергии поддерживать вооруженные силы вплоть до великой победы. Мы рады, что нашли единомышленников - организацию NAVI - с которыми можем предоставлять еще больше помощи нашим ребятам на передовой. Дальше - больше", - заявил председатель правления "Аккордбанка" Алексей Руднев.

Как известно, ранее клуб уже передавал авто на фронт - вместе с "Аккордбанком" приобрел 120 автомобилей для ВСУ, а недавно NAVI провели благотворительный турнир BORN TO BE BRAVE с участием 20 ведущих игроков измировых команд по CS:GO.

Вместе с болельщиками клуб собрал $ 400 000 для United24, которые владелец NAVI Максим Криппа увеличил до $ 500 000 из собственных средств.