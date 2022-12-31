Навесні почнеться ріст. Що буде із ринком нерухомості у 2023 році: прогноз

Що буде з ринком нерухомості у 2023 році

Зараз на багатьох об'єктах первинного житла роботи не проходять, говорить столичний рієлтор Світлана Бащук, яка спеціалізується на заміській нерухомості. Цьому є кілька причин: різкий спад попиту на нові квартири – клієнти скоріше хочуть мати заощадження у вигляді коштів, ніж вкладати їх у нерухомість. Також зросла вартість всіх будівельних матеріалів, порушилося багато звичних логістичних маршрутів.

"Але хочу зазначити, що навіть при низькому попиті забудовники цін на квадратні метри не знижують. Це стосується передусім ринку нових заміських будинків. Якщо на вторинному ринку продавці готові торгуватися і знижувати ціну, то забудовники тримають ціни", – розповіла експерт.

За її словами, це обумовлено тим, що навесні забудовники очікують ріст рівня продажів і сподіваються продати за цими цінами житло у новому сезоні.

"Я говорила із багатьма колегами, і практично всі кажуть, що оптимістично налаштовані на першу половину 2023 року. Більша частина гравців ринку впевнена, що продажі навесні підуть краще", – додає співрозмовниця.

Через війну на ринку нерухомості заробити стало практично неможливо, і з цієї галузі в Україні фактично вийшли всі посередники. Вийшли й ті, хто купував кілька квартир у новобудовах, щоб їх потім продати, каже РБК-Україна експерт з нерухомості компанії SV Development Сергій Костецький.

"Ринок практично зупинився, і з нього фактично пішли ті, хто купував-перепродавав. Треба розуміти, що говорити про активізацію ринку можна буде тільки тоді, коли припиняться бойові дії. Розвиток галузі напряму буде залежати від їхнього завершення, і він знову з'явиться, коли війна завершиться остаточно. Тобто не якимись проміжними домовленостями, а повним завершенням війни", – вважає він.