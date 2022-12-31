Весной начнется рост. Что будет с рынком недвижимости в 2023 году: прогноз

Что будет с рынком недвижимости в 2023 году

Сейчас на многих объектах первичного жилья работы не проходят, говорит столичный риелтор Светлана Бащук, специализирующаяся на загородной недвижимости. Этому несколько причин: резкий спад спроса на новые квартиры – клиенты скорее хотят иметь сбережения в виде средств, чем вкладывать их в недвижимость. Также возросла цена всех стройматериалов, нарушилось много привычных логистических маршрутов.

"Но хочу отметить, что даже при низком спросе застройщики цен на квадратные метры не снижают. Это касается, прежде всего, рынка новых загородных домов. Если на вторичном рынке продавцы готовы торговаться и снижать цену, то застройщики держат цены", – рассказала эксперт.

По ее словам, это обусловлено тем, что весной застройщики ожидают рост уровня продаж и надеются продать по этим ценам жилье в новом сезоне.

"Я говорила со многими коллегами, и практически все говорят, что оптимистично настроены на первую половину 2023 года. Большинство игроков рынка уверены, что продажи весной пойдут лучше", – добавляет собеседница.

Из-за войны на рынке недвижимости заработать стало практически невозможно, и из этой отрасли в Украине фактически вышли все посредники. Ушли и те, кто покупал несколько квартир в новостройках, чтобы их потом продать, говорит эксперт по недвижимости компании SV Development Сергей Костецкий.

"Рынок практически остановился, и из него фактически ушли те, кто покупал-перепродавал. Надо понимать, что говорить об активизации рынка можно будет только тогда, когда прекратятся боевые действия. Развитие отрасли будет зависеть от их завершения, и он снова появится, когда война завершится окончательно. То есть не какими-то промежуточными договоренностями, а полным завершением войны", – считает он.