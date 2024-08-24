Навчив росіян бити "Шахедами" по Україні: іранському генералу оголосили підозру

Служба безпеки та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру іранському генералу, який навчив російських військових бити дронам-камікадзе Shahed по Україні та особисто координував 20 атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як повідомляється, Служба безпеки зібрала доказову базу на бригадного генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Шаріфі Моласареї Аббасу Муса, який причетний до війни РФ проти України.

За даними слідства, він безпосередньо допомагав командуванню окупаційних угруповань Росії проводити повітряні удари по Україні із застосуванням іранських безпілотників.

Корпус вартових Ісламської революції протягом серпня-вересня 2022 року передав Росії щонайменше 1,5 тисячі бойових дронів типу Shahed-136 та Mohajer-6.

Того ж року генерал Шаріфі Моласареї Аббасу Муса особисто приїхав до тимчасово окупованого Криму і привіз із собою групу іранських інструкторів БПЛА. Саме під його керівництвом на полігонах півострова профільні підрозділи Збройних сил РФ пройшли підготовку щодо бойового застосування отриманих дронів.

Надалі іранський генерал разом з підпорядкованими інструкторами координував дії російських окупантів із запусків Shahed-136 та Mohajer-6 по цивільній інфраструктурі України.

Як зазначили у СБУ, лише протягом вересня-жовтня 2022 року агресор здійснив не менше 20 серій масованих атак іранськими дронами по українських об’єктах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки та прокурори Офісу генпрокурора заочно повідомили Шаріфі Моласареї Аббасу Муса про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за воєнні злочини проти України.