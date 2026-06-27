Навчитися літати за кілька днів недостатньо: як готують дронщиків для війни

Залежно від спеціалізації навчання пілотів безпілотників триває від двох до п'яти-шести тижнів. В окремих випадках терміни можуть продовжувати через тривалу негоду або інші обставини, які не дозволяють повноцінно відпрацювати практичні навички.

Під час виконання завдань пілот дрона одночасно враховує погодні умови, особливості рельєфу, маршрут польоту, вплив засобів радіоелектронної боротьби та дії противника. Усі ці фактори необхідно аналізувати в режимі реального часу та швидко ухвалювати рішення.

Особливо складною є робота екіпажів розвідувальних безпілотників. Їхнє завдання полягає не лише в тому, щоб утримувати апарат у повітрі, а й своєчасно виходити в потрібний район, виявляти цілі та коригувати вогонь артилерії протягом виконання бойової місії.

Як пояснив консультант відділу освіти й підготовки фонду "Повернись живим" Микола Сметанюк, навчальні центри не можуть випускати курсантів без досягнення мінімального рівня підготовки, необхідного для виконання бойових завдань.

"Задача навчального центру - щоб вся група сприйняла матеріал на тому рівні, який вважатиметься задовільним для виконання бойових завдань. Має бути певна ефективність, нижче якої неможливо випускати людину", - зазначив він.

За словами Сметанюка, довші курси підготовки часто створюють додаткові труднощі. Командири підрозділів зацікавлені у добре підготовлених спеціалістах, але не завжди готові відпускати військовослужбовців на навчання тривалістю понад місяць.

Водночас у війську досі існує певна недовіра до навчальних центрів, хоча дедалі більше інструкторів проходять ротації у бойових підрозділах і адаптують програми до реального досвіду фронту.

Представники профільних шкіл зазначають, що сучасна підготовка операторів БпЛА складається з трьох основних компонентів: теоретичної частини, практичних занять і роботи на симуляторах. Саме симулятори стали одним із найважливіших інструментів навчання останніх років.

У BlueBird Tech Academy наголошують, що професійний оператор дрона фактично навчається протягом усієї кар'єри.

"Якщо говорити відверто, професійний оператор дрона навчається постійно. Технології швидко розвиваються, змінюються тактики застосування, тому навіть після завершення курсу потрібно регулярно тренуватися та вдосконалювати навички", - зазначили у академії.

Фронт потребує не лише операторів дронів

Експерти також звертають увагу на стрімкий розвиток напрямку наземних роботизованих комплексів. Якщо сьогодні більшість спеціалізованих шкіл готують операторів БпЛА, то найближчими роками саме НРК можуть стати одним із ключових напрямків підготовки.

За словами менеджера проєкту підтримки Школи операторів НРК "Варан" Павла Тетері, такі комплекси вже активно використовуються для евакуації поранених, мінування, розмінування, інженерних робіт і виконання бойових місій.

Окремим перспективним напрямком він назвав НРК-камікадзе, які дедалі частіше застосовуються на полі бою.

Водночас кожен роботизований комплекс після виконання завдань потребує технічного обслуговування. Його необхідно очищати, ремонтувати, замінювати пошкоджені вузли та відновлювати після підривів чи ударів FPV-дронів. Саме тому фронт дедалі більше потребує спеціалістів, які одночасно розуміються на механіці, електроніці та роботизованих системах.