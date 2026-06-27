Научиться летать за несколько дней недостаточно: как готовят дронщиков для войны

В зависимости от специализации обучения пилотов беспилотников длится от двух до пяти-шести недель. В отдельных случаях сроки могут продлевать из-за длительной непогоды или других обстоятельств, не позволяющих полноценно отработать практические навыки.

При выполнении заданий пилот дрона одновременно учитывает погодные условия, особенности рельефа, маршрут полета, влияние радиоэлектронной борьбы и действия противника. Все эти факторы следует анализировать в режиме реального времени и быстро принимать решения.

Особенно сложна работа экипажей разведывательных беспилотников. Их задача состоит не только в том, чтобы удерживать аппарат в воздухе, но и своевременно выходить в нужный район, выявлять цели и корректировать огонь артиллерии во время выполнения боевой миссии.

Как пояснил консультант отдела образования и подготовки фонда "Вернись живым" Николай Сметанюк, учебные центры не могут выпускать курсантов без достижения минимального уровня подготовки, необходимого для выполнения боевых задач.

"Задача учебного центра – чтобы вся группа восприняла материал на том уровне, который будет считаться удовлетворительным для выполнения боевых задач. Должна быть определенная эффективность, ниже которой невозможно упускать человека", - отметил он.

По словам Сметанюка, более длинные курсы подготовки часто создают дополнительные трудности. Командиры подразделений заинтересованы в хорошо подготовленных специалистах, но не всегда готовы отпускать военнослужащих на обучение свыше месяца.

В то же время в армии до сих пор существует определенное недоверие к учебным центрам, хотя все большее число инструкторов проходят ротации в боевых подразделениях и адаптируют программы к реальному опыту фронта.

Представители профильных школ отмечают, что современная подготовка операторов БПЛА состоит из трех основных компонентов: теоретической части, практических занятий и работы на симуляторах. Именно симуляторы стали одним из важнейших инструментов обучения последних лет.

В BlueBird Tech Academy отмечают, что профессиональный оператор дрона фактически учится на протяжении всей карьеры.

"Если говорить откровенно, профессиональный оператор дрона учится постоянно. Технологии быстро развиваются, меняются тактики применения, поэтому даже после завершения курса нужно регулярно тренироваться и усовершенствовать навыки", - отметили в академии.

Фронт нуждается не только в операторах дронов

Эксперты обращают внимание на стремительное развитие направления наземных роботизированных комплексов. Если сегодня большинство специализированных школ готовят операторов БПЛА, то в ближайшие годы именно НРК может стать одним из ключевых направлений подготовки.

По словам менеджера проекта поддержки Школы операторов НРК "Варан" Павла Тетери, такие комплексы уже активно используются для эвакуации раненых, минирования, разминирования, инженерных работ и выполнения боевых миссий.

Отдельным перспективным направлением он назвал НРК-камикадзе, которые все чаще используются на поле боя.

В то же время, каждый роботизированный комплекс после выполнения задач требует технического обслуживания. Его необходимо очищать, ремонтировать, заменять поврежденные узлы и восстанавливать после взрывов или ударов FPV-дронов. Именно поэтому фронт все больше нуждается в специалистах, которые одновременно разбираются в механике, электронике и роботизированных системах.