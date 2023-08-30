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Навчання українців на F-16. Румунія і Нідерланди погодили створення тренувального центру

Середа 30 серпня 2023 15:01
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Навчання українців на F-16. Румунія і Нідерланди погодили створення тренувального центру Фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Румунія і Нідерланди погодили створення бази для тренування українських пілотів на винищувачах F-16 та відповідного обслуговування цих літаків на одному з навчальних центрів на території Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонґрен перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Іспанії, яку наводить "Укрінформ".

"Нідерланди та Румунія вчора підписали лист про наміри щодо надання тренування та обслуговування для F-16 у навчальному центрі в Румунії. Це конкретний крок до зміцнення протиповітряної оборони України від двох європейських країн, і безумовно, з боку всіх європейських країн, які є учасницями коаліції F-16", - сказала Оллонґрен.

Вона також зазначила, що для Нідерландів надзвичайно важливо продовжувати демонструвати єдність та підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

F-16 для України

Нагадаємо, союзники України створили авіаційну коаліцію для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Нещодавно стало відомо, що Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

Зазначимо, що Данія вже почала навчання восьми українських пілотів на F-16. А США розпочнуть навчання найближчим часом.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців.

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