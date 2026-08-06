Навчання без сюрпризів: яку техніку варто купити школяру до 1 вересня

Підготовка до нового навчального року для багатьох батьків вже давно не обмежується покупкою зошитів і канцелярії. Смартфон, планшет або ноутбук стали необхідними інструментами для школярів, як для виконання домашніх завдань, так і для онлайн-уроків, пошуку інформації та роботи з освітніми платформами.
РБК-Україна та Фокстрот зібрали добірку техніки й корисних товарів, які можуть знадобитися дитині протягом навчального року та які вигідно придбати саме зараз.
Завчасна підготовка дозволяє спокійно обрати потрібну модель, порівняти характеристики та розподілити витрати.
Одним із головних питань для батьків молодших школярів залишається безпека та можливість швидко зв’язатися з дитиною. У цьому випадку альтернативою першому смартфону може стати смартгодинник із функцією зв’язку.
Смарт-годинник GELIUS Pro GP-PK008 Rainbow GPS/4G (2 999 грн –> 2 799 грн, код товару на сайті - 7023446) дозволяє телефонувати, надсилати голосові повідомлення, робити і надсилати фото, а завдяки GPS батьки можуть не хвилюватися і знати, де їх дитина.
Для старших школярів власний смартфон часто стає необхідним інструментом для навчання та спілкування. Наприклад, SAMSUNG Galaxy A16 4/128Gb Dual Sim Black (SM-A165FZKBEUC) підходить для роботи з освітніми застосунками, відеозв’язку, спілкуванню з друзями і повсякденних завдань. Вартість моделі зараз становить 7 199 грн замість 7 999 грн (код - 7058507).
Окрему увагу варто приділити техніці для домашнього навчання. Якщо школа тимчасово переходить на дистанційний формат, дитині потрібен пристрій, який дозволить підключатися до уроків, виконувати завдання та працювати з файлами.
Для молодших і середніх класів одним із варіантів може бути планшет LENOVO Tab 8/128 LTE Luna Grey із захисним чохлом у комплекті (11 999 грн –> 9 999 грн, код - 7182623). Він підходить для онлайн-занять, читання електронних підручників, перегляду освітнього контенту та відпочинку.
Старшим школярам, яким потрібна більша продуктивність, стане у пригоді ноутбук. ACER Aspire Lite AL16-54P-552L Light Silver може використовуватися для підготовки презентацій, роботи з документами, навчальними програмами та великим обсягом інформації. Його вартість зараз - 34 999 грн замість 39 999 грн (код - 7230394).
Ще одним важливим елементом підготовки є резервне живлення. Навіть короткочасні перебої з електроенергією можуть вплинути на участь дитини в онлайн-уроках.
Компактна зарядна станція ANKER SOLIX C300X (A1723311) допоможе підтримувати роботу ноутбука, планшета, смартфона чи роутера. Вартість моделі - 11 699 грн (код - 7046010).
Завчасний вибір техніки дозволяє підготуватися до різних сценаріїв навчання та уникнути зайвого стресу напередодні вересня. Ще більше техніки шукайте у магазинах Фокстрот, мобільному застосунку та на сайті.
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Раніше Міністерство освіти і науки оновило вимоги до інтерактивних електронних додатків до підручників.
Будуть нові вимоги до технічних характеристик, офлайн-доступу, адаптації до різних пристроїв, інтерактивності та доступності контенту, зокрема для учнів з особливими освітніми потребами.