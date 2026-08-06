Навчання без сюрпризів: яку техніку варто купити школяру до 1 вересня

Завчасна підготовка дозволяє спокійно обрати потрібну модель, порівняти характеристики та розподілити витрати.

Топ-5 гаджетів, які спростять життя батькам та учням (колаж: Фокстрот)

Для зв’язку з дитиною та безпеки

Одним із головних питань для батьків молодших школярів залишається безпека та можливість швидко зв’язатися з дитиною. У цьому випадку альтернативою першому смартфону може стати смартгодинник із функцією зв’язку.

Смарт-годинник GELIUS Pro GP-PK008 Rainbow GPS/4G (2 999 грн –> 2 799 грн, код товару на сайті - 7023446) дозволяє телефонувати, надсилати голосові повідомлення, робити і надсилати фото, а завдяки GPS батьки можуть не хвилюватися і знати, де їх дитина.

Для старших школярів власний смартфон часто стає необхідним інструментом для навчання та спілкування. Наприклад, SAMSUNG Galaxy A16 4/128Gb Dual Sim Black (SM-A165FZKBEUC) підходить для роботи з освітніми застосунками, відеозв’язку, спілкуванню з друзями і повсякденних завдань. Вартість моделі зараз становить 7 199 грн замість 7 999 грн (код - 7058507).

Техніка для домашніх завдань і дистанційного навчання

Окрему увагу варто приділити техніці для домашнього навчання. Якщо школа тимчасово переходить на дистанційний формат, дитині потрібен пристрій, який дозволить підключатися до уроків, виконувати завдання та працювати з файлами.

Для молодших і середніх класів одним із варіантів може бути планшет LENOVO Tab 8/128 LTE Luna Grey із захисним чохлом у комплекті (11 999 грн –> 9 999 грн, код - 7182623). Він підходить для онлайн-занять, читання електронних підручників, перегляду освітнього контенту та відпочинку.

Старшим школярам, яким потрібна більша продуктивність, стане у пригоді ноутбук. ACER Aspire Lite AL16-54P-552L Light Silver може використовуватися для підготовки презентацій, роботи з документами, навчальними програмами та великим обсягом інформації. Його вартість зараз - 34 999 грн замість 39 999 грн (код - 7230394).

Щоб навчання не залежало від електрики

Ще одним важливим елементом підготовки є резервне живлення. Навіть короткочасні перебої з електроенергією можуть вплинути на участь дитини в онлайн-уроках.

Компактна зарядна станція ANKER SOLIX C300X (A1723311) допоможе підтримувати роботу ноутбука, планшета, смартфона чи роутера. Вартість моделі - 11 699 грн (код - 7046010).

Завчасний вибір техніки дозволяє підготуватися до різних сценаріїв навчання та уникнути зайвого стресу напередодні вересня. Ще більше техніки шукайте у магазинах Фокстрот, мобільному застосунку та на сайті.