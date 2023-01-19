Навчання світового рівня. Як українських піхотинців тренують у Британії (відео)

Бійці Збройних сил України проходять навчання у школі піхотного бою у Великій Британії. У Генштабі показали, як тренуються військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Під час навчань світового рівня під пильним наглядом інструкторів британської армії застосовуються комбіновані маневри озброєння з бронетехнікою, піхотою, експертами з вибухотехніки та навіть робітничими собаками", - йдеться у повідомленні.

Українські солдати розвивають навички, необхідні для ефективної роботи у міських та забудованих районах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близько 70 австралійських військових найближчими днями вирушать до Великої Британії для навчання українських військовослужбовців.

Також ми писали, що українські військові прибули до США для того, щоб розпочати навчання управлінню системою Patriot.

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